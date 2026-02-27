Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हरियाणा बोर्ड गणित पेपर लीक मामला, परीक्षा केंद्र से हुई गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज

Feb 27, 2026 05:29 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10 गणित परीक्षा का पेपर चरखी दादरी से लीक होने का मामला सामने आया है। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।

हरियाणा बोर्ड गणित पेपर लीक मामला, परीक्षा केंद्र से हुई गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज

हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कक्षा 10 का गणित प्रश्नपत्र परीक्षा के बीच ही लीक होने का मामला उजागर हुआ। यह घटना बुधवार को उस समय सामने आई जब राज्यभर में परीक्षा चल रही थी और अधिकारियों को पेपर के बाहर पहुंचने की सूचना मिली। मामले ने परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच के दौरान सुरक्षा फीचर्स की मदद से यह पता लगाया गया कि पेपर लीक का स्रोत चरखी दादरी जिले के रानीला स्थित एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा है। प्रश्नपत्र पर छपे अल्फान्यूमेरिक कोड और क्यूआर मार्किंग के आधार पर लीक की कड़ी को ट्रेस किया गया।

व्हाट्सऐप पर मिला प्रश्नपत्र, तुरंत शुरू हुई जांच

अधिकारियों के अनुसार प्रश्नपत्र दोपहर लगभग 1 बजकर 56 मिनट पर बोर्ड चेयरमैन के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर पर प्राप्त हुआ। इसके बाद तुरंत सतर्कता बरती गई और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। पूरे मामले की निगरानी कर रहा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पुष्टि की कि पेपर लीक की घटना गंभीर है और इसे लेकर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।

एफआईआर दर्ज, अभ्यर्थियों और ड्यूटी स्टाफ पर कार्रवाई

चरखी दादरी के उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में कथित रूप से शामिल अभ्यर्थियों और परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शिक्षा विभाग को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है और जिन कर्मचारियों की भूमिका सामने आएगी, उन्हें निलंबित किया जाएगा। बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई तय है।

ये भी पढ़ें:जेईई मेन सेशन 2 फॉर्म में करेक्शन प्रक्रिया जारी, कल रात तक बदल सकेंगे जानकारी
ये भी पढ़ें:SBI क्लर्क मेन्स रिजल्ट sbi.bank.in पर जारी, यहां डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
ये भी पढ़ें:एमबीबीएस छात्र पहुंच रहे गांव, 600 परिवारों की सेहत को लिया गोद

राज्यभर में 10 नकल के मामले भी आए सामने

गणित परीक्षा के दौरान केवल पेपर लीक ही नहीं, बल्कि अनुचित साधनों के कुल 10 मामले भी दर्ज किए गए। इनमें करनाल, पलवल और नूंह में एक एक मामला सामने आया, जबकि रोहतक और सोनीपत में दो दो तथा चरखी दादरी में तीन मामले रिपोर्ट हुए।

1,372 केंद्रों पर हुई परीक्षा, लाखों छात्र शामिल

यह परीक्षा राज्यभर के 1,372 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2,89,003 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसी दिन डीएलएड प्रथम वर्ष के री अपीयर पेपर में 980 छात्र शिक्षक भी शामिल हुए। परीक्षा की निगरानी के लिए बोर्ड की उड़नदस्ता टीमें सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम सहित कई जिलों में निरीक्षण के लिए भेजी गई थीं। इन टीमों ने अन्य केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से होने की रिपोर्ट दी।

दो निरीक्षकों को ड्यूटी से हटाया गया

अलग से की गई कार्रवाई में दो निरीक्षकों को ड्यूटी से हटा दिया गया। एक निरीक्षक को नारनौल में अपने ही स्कूल में तैनाती मिलने के कारण हटाया गया, जबकि सोनीपत में एक अन्य निरीक्षक पर लापरवाही के आरोप लगे।

आगे की परीक्षाओं पर कड़ी नजर

बोर्ड ने कहा है कि आगे होने वाली परीक्षाओं में निगरानी और सख्त कर दी गई है। आने वाले पेपर, जिनमें सीनियर सेकेंडरी राजनीतिक विज्ञान और डीएलएड री अपीयर परीक्षाएं शामिल हैं, 1,158 से अधिक केंद्रों पर आयोजित किए जाने हैं और सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत रखी जाएगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
Haryana Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।