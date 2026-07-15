हार्वर्ड-स्टैनफोर्ड की डिग्री भी नहीं दिला पा रही नौकरी, लेनी पड़ रही थेरेपी; AI रिजेक्ट कर रहा रिज्यूमे

दुनिया के कई बड़े एजुकेशन और टेक हब में आज हालात ऐसे हैं कि प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े छात्र भी नौकरी के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं या कहें कि दर-दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, नौकरी नही मिलने कि वजह से से छात्र करियर थेरेपी भी लेने पर मजबूर हो रहे हैं।

आईआईटी, आईआईएम जैसी परीक्षाओं को भारत में सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी माना जाता है। अक्सर खबरों में करोड़ों के पैकेज, बड़ी कंपनियों में नौकरी और शानदार करियर की कहानियां सुर्खियां बनती हैं। लेकिन इन चमकदार किस्सों के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी है, जिस पर कम ही चर्चा होती है। दुनिया के कई बड़े एजुकेशन और टेक हब में आज हालात ऐसे हैं कि प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े छात्र भी नौकरी के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं या कहें कि दर-दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, नौकरी नही मिलने कि वजह से से छात्र करियर थेरेपी भी लेने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हां, मैं ये बात अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बल्कि फ्रांस के मशहूर अखबार 'Le Monde' में छपी एक विस्तृत रिपोर्ट के इस बात का जिक्र किया गया है। यह उन छात्रों के लिए चिंता का विषय है, जो आईआईटी या आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए महंगी कोचिंगों से पढ़ाई करते हैं।

स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के छात्र नौकरी के लिए परेशान आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस के अखबार Le Monde में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़े छात्र भी आज नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता प्रभाव बताया गया है। AI के बढ़ते इस्तेमाल से नौकरी का बाजार तेजी से बदल रहा है और महंगी डिग्री होने के बावजूद रोजगार की गारंटी पहले जैसी नहीं रही। हालात ऐसे हैं कि लगातार रिजेक्शन और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के कारण कई छात्र अब 'करियर थेरेपी' का सहारा लेने लगे हैं।

AI ने किया रिज्यूम रिजेक्ट रिपोर्ट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई करने वाली 23 वर्षीय एलन यांग की कहानी का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई के दौरान एलन ने कई टेक कंपनियों में मार्केटिंग से जुड़ा काम किए थे। उन्हें उम्मीद थी कि स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने के बाद अच्छी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलन ने नौकरी के लिए सैकड़ों कंपनियों में आवेदन किए, फिर भी उन्हें एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं मिला। ज्यादातर जगहों से उन्हें AI के जरिए भेजे गए रिजेक्शन ईमेल मिले, यानी उनके आवेदन का मूल्यांकन इंसानों की बजाय सॉफ्टवेयर ने किया।

प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली, तो इसका बुरा असर छात्रों के मानसिक पर पड़ा। एलन ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। इतना ही नहीं ये बात अपने पैरेंट्स को भी बताने में उन्हें शर्म महसूस हुआ और डर भी लगा।

क्यों घट रही हैं नौकरियां? AI की बढ़ती भूमिका:

टेक कंपनियां तेजी से AI टूल्स अपना रही हैं। पहले जो काम फ्रेशर्स और एंट्री-लेवल कर्मचारियों से कराए जाते थे, जैसे कोडिंग, कंटेंट, मार्केटिंग और डेटा से जुड़े कई काम, अब उनमें से कई AI के जरिए पूरे किए जा रहे हैं। इससे शुरुआती स्तर की नौकरियों की मांग कम हुई है।

नई भर्तियां भी कम हुईं सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली की कई बड़ी टेक कंपनियों ने नई भर्तियां धीमी कर दी हैं। कुछ कंपनियों ने भर्ती पर रोक लगा दी है, जबकि कई जगह लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है।