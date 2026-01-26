Hindustan Hindi News
Happy Republic Day 2026 wishes in Hindi: ‘सभी रंगों में समाहित है ये तिरंगा..’ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026 Wishes Images: साल 2026 में हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर अपने मित्रों, प्रियजनों और रिश्तेदारों को ये शुभकामनाएं,संदेश, शायरी, कोट्स और मैसेज भेजिए।

Jan 26, 2026 05:25 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Happy Republic Day Wishes 2026: 26 जनवरी भारत का वह ऐतिहासिक दिन है, जो हर नागरिक के मन में देशभक्ति और स्वाभिमान का संचार करता है। साल 2026 में हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भारत न केवल स्वतंत्र है, बल्कि अपने स्वयं के संविधान द्वारा संचालित एक सशक्त गणराज्य भी है।भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई थी, लेकिन देश का अपना कानून और लोकतांत्रिक ढांचा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में निर्मित भारत का संविधान इसी दिन लागू हुआ था। इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला गणराज्य बना और संसद ने देश की बागडोर संभाली। तब से लेकर आज तक, यह दिन देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हर गांव और शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर अपने मित्रों, प्रियजनों और रिश्तेदारों को ये शुभकामनाएं,संदेश, शायरी, कोट्स और मैसेज भेजिए।

ना पूछो ज़माने से कि

क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि

हम सब हिंदुस्तानी हैं।

गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

इतनी सी बात हवाओं को बताये रखना,

रौशनी होगी, चिरागों को जलाये रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजद की हमने,

उस तिरंगे को आंखों में बसाये रखना।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम,

यह बलिदान तुम्हारा है,

हमको तो है जान से प्यारा

यह गणतंत्र हमारा है।

गणतंत्र दिवस की बधाई।

सभी रंगों में समाहित है ये तिरंगा,

हर आह्वान में गूंजता है भारत.

गणतंत्र दिवस पर शपथ लें,

हम होंगे भारत के असली सिपाही

हैप्पी रिपब्लिक डे 2026

खूबसूरती मेरे वतन की

शान है दिल में तिरंगे की

जिन्दगी से इतना प्यार न रह गया

भारत मां का दुलार ही जीवन बन गया

हैप्पी रिपब्लिक डे 2026

“हम भारत के लोग,

हम भारत के हैं नायक,

गणतंत्र दिवस पर लहराए तिरंगा,

हर दिल में उमंग हो जाग्रत।

गणतंत्र दिवस की बधाई।

गणतंत्र की शक्ति से बढ़ा है हमारा गर्व,

एकता ही है हमारे देश की शान

भारत का तिरंगा है हर दिल की पहचान।

हैप्पी रिपब्लिक डे 2026

कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

Happy Republic Day 2026

देश के लिए जोश न होने देंगे कम,

जब भी पड़ी जरूरत लुटा देंगे जान हम।

क्योंकि, भारत है हमारा घर

और इसपर आंच नहीं आने देंगे हम।

गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

इस दिन के लिए वीरो ने अपना खून बहाया है,

झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है।

Happy Republic Day 2026

