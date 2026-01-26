Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Happy Republic Day Quotes Wishes in hindi : today republic day Images photos sms messages greetings status
Happy Republic Day Quotes , Wishes : टॉप ट्रेंडिंग बेस्ट गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं फोटो मैसेज, SMS व शायरी

संक्षेप:

Jan 26, 2026 02:14 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Republic Day Wishes , Photos , Messages: आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं हर साल की तरह इस वर्ष भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड मुख्य आकर्षण रहेगी। भारत अपनी समृद्ध विरासत और विकास की यात्रा का उत्सव मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व पर हर कोई एक-दूसरे को शुभकामनाएं देता है और भारतीय होने का गर्व करता है। अगर आप भी इस खास मौके पर अपनों को विश करना चाहते हैं या सोशल मीडिया (Happy Republic Day 2026 Whatsapp Status) प्लेटफॉर्म के लिए परफेक्ट पोस्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये मैसेज और विशेज आप शेयर कर सकते हैं।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

ना जियो धर्म के नाम पर,

ना मरों धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का,

बस जियों वतन के नाम पर।

गणतंत्र दिवस की बधाई 2026

ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा,

ये शुभ दिन है हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा,

पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए,

कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए।

77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दें सलामी इस तिरंगे को,

जिससे तेरी शान है,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका

जब तक तुझ में जान है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

Republic Day

77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा

हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसितां हमारा

Happy Republic Day 2026

Republic Day 2026 Wishes

Happy Republic Day 2026

मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए

बस अमन से भरा यह वतन चाहिए

जब तक जिन्दा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए

और जब मरुं तो तिरंगा कफन चाहिए

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

देशभक्तों से ही देश की शान है

देशभक्तों से ही देश का मान है

हम उस देश के फूल हैं यारों

जिस देश का नाम हिंदुस्तान है

Happy Republic Day 2026

दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफ़ा आएगी।

Happy Republic Day 2026

गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है

देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है

बिस्मिल अजीमाबादी

गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

Happy Republic Day Wishes

चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें,

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

आओ झुककर सलाम करें उन्हें

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है।

खुशनसीब होता है वो खून

जो देश के काम आता है।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
