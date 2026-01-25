Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Happy Republic Day 2026 wishes These best shayari massege share on January 26t your loved ones
Happy Republic Day 2026: 26 जनवरी को काम आएगी ये 20 शायरियां, अपनों को भेजें गणतंत्र दिवस की शुभकामना संदेश

Happy Republic Day 2026: 26 जनवरी को काम आएगी ये 20 शायरियां, अपनों को भेजें गणतंत्र दिवस की शुभकामना संदेश

संक्षेप:

Jan 25, 2026 02:01 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
26 जनवरी के दिन ही हमारा देश यानी भारत गणतांत्रिक देश बना था। इस दिन को हम भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन कहीं बालकनी में तिरंगा लहराता दिखता है, तो कहीं स्कूलों में बच्चे देशभक्ति गीतों की तैयारी करते नजर आते हैं। मोबाइल फोन पर गणतंत्र दिवस के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ खास शुभकामानाएं लेकर आए हैं, जिन्हें आप गणतंत्र दिवस पर अपनों के संग शेयर कर सकते हैं।

1

देशभक्ति का संदेश

"ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का,

बस जियो वतन के नाम पर।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. तिरंगे की शान

"तैरना है तो समंदर में तैरो,

नदी नालों में क्या रखा है,

प्यार करना है तो वतन से करो,

इन बेवफा लोगों में क्या रखा है।"

3

"वतन हमारा ऐसा कि कोई छोड़ न पाए,

रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई तोड़ न पाए।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. वीरों को नमन

"शहीदों के त्याग को हम बेकार नहीं होने देंगे,

भारत की आजादी पर हम आंच नहीं आने देंगे।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

5. संविधान का गौरव

"लिखा है लहू से वीरों ने,

ये गौरवशाली इतिहास हमारा,

संविधान की शक्ति से ही,

महकेगा हर बाग हमारा।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

6. गर्व का भाव

"कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

7. एकता का संदेश

"अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है,

तभी तो मेरा भारत देश महान है।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

8. शहीदों की याद

"वतन की मोहब्बत में

खुद को तपाए बैठे हैं,

मरेंगे वतन के लिए,

मौत से शर्त लगाए बैठे हैं।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

9. शुभकामना संदेश

तिरंगे की शान में रंग जाए हर दिल,

देशभक्ति की खुशबू से महके हर पल।

26 जनवरी की शुभकामनाएं।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

10. जय हिंद घोष

"आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।"

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

11

आयो मिलकर गणतंत्र का सूरज चमकाए।

सब मिलकर संविधान की शपथ दोहराएं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

12

26 जनवरी पर खुशियां बांटें।

भारत माता की जय गूंजे।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

13

आयो सभी एकजुट होकर आगे बढ़ें।

शहीदों को याद करते हुए आयो मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर धूम मचाएं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

14

आजाद भारत, खुशहाल भारत, यही हमारा सपना है और रहेगा।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

15

वंदे मातरम् के जयघोष से गूंजे सारा देश। यही सपना साकार करेंगे हम।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

16
तिरंगे की लहर हर ओर, जय हिंद, जय हिंद चहुंओर।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

17
एकता का दम भरे हर भारतीय सीने में,

गणतंत्र का सूरज चमके जीवन में। जय हिंद!

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

18
भारत का गणतंत्र चमके सदा,

एकता अखंडता रहे हमेशा सदा।

गणतंत्र दिवस की शुभकानाएं ।

19
वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए,

रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाए,

दिल एक है एक है जान हमारी,

हिंदुस्तान हमारा है हम इसकी शान है।्

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

20
कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

