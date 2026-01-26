Happy Republic Day 2026: देशभक्ति बढ़ाने वाली इन शायरी से अपनों को भेजें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

संक्षेप: गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति की भावना हर भारतीय के दिल में उमड़ पड़ती है। इस खास मौके पर अपनों, दोस्तों और परिवार को देशभक्ति से भरी शायरी और संदेश भेजना रिश्तों को और मजबूत बनाता है।

Jan 26, 2026 10:31 am IST

26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र, एकता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाने वाला पावन अवसर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं।

गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति की भावना हर भारतीय के दिल में उमड़ पड़ती है। इस खास मौके पर अपनों, दोस्तों और परिवार को देशभक्ति से भरी शायरी और संदेश भेजना रिश्तों को और मजबूत बनाता है। तिरंगे की मिठास और वतन के प्रेम से भरे ये 9 संदेश WhatsApp, मैसेज या सोशल मीडिया पर भेजकर अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाएं।

1 मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए

बस अमन से भरा यह वतन चाहिए

जिंदा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए

जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

2 भारत के गणतंत्र का, सारे जग में मान

दशकों से खिल रही, उसकी अद्भुत शान

सब धर्मों को देकर मान, रचा गया इतिहास

इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

3 अभी तक मर के देखा बेवफा सनम के लिए

दुपट्टा भी ना मिला कफन के लिए

एक बार मरकर देखो वतन के लिए

तिरंगा मिलेगा कफन के लिए

Happy Republic Day 2026!

4 ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है

हमारी पहचान तो बस एक हिन्दुस्तानी हैं

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

5 ना जियो धर्म के नाम पर

ना मरो धर्म के नाम पर

इंसानियत ही है धर्म वतन का

बस जियों वतन के नाम पर

Happy Republic Day 2026!

6 मेरे मुल्क की अपनी अलग पहचान है

यहां कोई हिन्दू तो कोई मुसलमान है

इसकी जितनी तारीफ करूं कम है

क्योंकि यह हमारा हिन्दुस्तान है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

7 देश भक्तों के बलिदान से

स्वतंत्र हुए हैं हम…

कोई पूछे कौन हो

तो गर्व से कहेंगे

भारतीय हैं हम…

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

8 जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई

मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता

नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमटकर मरे हे कई

मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता

Happy Republic Day 2026!

**9*

कांटों में भी फूल खिलाएं इस धरती को स्वर्ग बनाएं आओ

सबको गले लगाएं हम गणतंत्र का पर्व मनाएं

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!