Happy Republic Day 2026 Wishes Greetings: गणतंत्र दिवस के लिए सबसे बेहतरीन व्हाट्सएप स्टेटस और शुभकामना संदेश यहां देखें

संक्षेप: Happy Republic Day 2026 Wishes Images, Quotes, Photos, Messages, WhatsApp Status, Pics: गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर अपने मित्रों, प्रियजनों और रिश्तेदारों को ये शुभकामनाएं,संदेश, शायरी, कोट्स और मैसेज भेजिए।

Jan 26, 2026 05:30 am IST

Happy Republic Day 2026 Best Wishes, Images, Quotes: 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए स्वाभिमान, एकता और अखंडता का प्रतीक है। साल 1950 में इसी ऐतिहासिक दिन भारत ने अपना लिखित संविधान अपनाया था और विश्व पटल पर एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड से लेकर देश के छोटे-छोटे स्कूलों तक, हर जगह तिरंगा शान से लहराता है। यह दिन केवल एक अवकाश नहीं, बल्कि उन वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संवैधानिक भारत का सपना देखा था। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर अपने मित्रों, प्रियजनों और रिश्तेदारों को ये शुभकामनाएं,संदेश, शायरी, कोट्स और मैसेज भेजिए।

भारतीय होने पर करो गर्व

मिलकर मनाओ लोकतंत्र का पर्व

देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ

हर घर में तिरंगा लहराओ।

गणतंत्र दिवस की बधाई।

भारत की एकता में है शक्ति का राज,

हम सब मिलकर बनाएंगे देश को और राज।

गणतंत्र दिवस की बधाई हो हर दिल से,

हमारा भारत समृद्ध हो, ये है हमारी सच्ची आशा।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है,

हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा है।

दिन के लिए वीरो ने अपना खून बहाया है,

झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है।

हैप्पी रिपब्लिक डे 2026!

ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

भारत मां की जय कहना,

अपना सौभाग्य समझता हूं

अपना जीना मरना अब सब तेरे नाम ऐ "तिरंगा” करता हूं

माता की जय !!

Happy Republic Day 2026

भारत माता तेरी गाथा,

सबसे ऊंची तेरी शान,

आगे शीश झुकाएं,

दें तुझको सब सम्मान.

भारत माता की जय

Happy Republic Day 2026

आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है

खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।

गणतंत्र दिवस की बधाई

लहराएगा तिरंगा अब सारे आस्मां पर,

भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर,

ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान,

कोई जो उठाएगा आँख हमारे हिंदुस्तान पर।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

ना जियो धर्म के नाम पर,

ना मरों धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का,

बस जियों वतन के नाम पर

हैपी रिपब्लिक डे!

खूबसूरती मेरे वतन की

शान है दिल में तिरंगे की

जिन्दगी से इतना प्यार न रह गया

भारत मां का दुलार ही जीवन बन गया