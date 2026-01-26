Hindustan Hindi News
Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें दिल से निकले ये शुभकामना संदेश, ऐसे कहें “हैप्पी रिपब्लिक डे”

Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें दिल से निकले ये शुभकामना संदेश, ऐसे कहें “हैप्पी रिपब्लिक डे”

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026: 26 जनवरी एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के दिल में खास जगह रखता है। यही वो दिन है जब भारत को अपना संविधान मिला और देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। साल 2026 में भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।

Jan 26, 2026 08:41 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Republic Day 2026: 26 जनवरी एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के दिल में खास जगह रखता है। यही वो दिन है जब भारत को अपना संविधान मिला और देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। साल 2026 में भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरे देश में इस मौके पर गर्व, सम्मान और देशभक्ति का माहौल है। यह दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। यही वजह है कि इस दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, देश के लिए सम्मान जताते हैं और गर्व से कहते हैं- हम भारतीय हैं। अगर आप भी इस गणतंत्र दिवस पर अपनों को कुछ खास, कुछ दिल से भेजना चाहते हैं, तो ये शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Happy Republic Day Wishes, गणतंत्र दिवस 2026 के शुभकामना संदेश-

1.

26 जनवरी हमें याद दिलाती है

कि हमारा देश संविधान से चलता है।

अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी हैं।

आइए लोकतंत्र की ताकत बनें।

हैप्पी रिपब्लिक डे

2.

तिरंगे की छांव में पलते सपने,

संविधान से मिली पहचान।

देश की एकता ही हमारी शक्ति है।

इस दिन गर्व से सिर उठाएं।

हैप्पी रिपब्लिक डे

3.

गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव नहीं,

यह जिम्मेदारी का दिन है।

देश को बेहतर बनाने का संकल्प लें।

यही सच्ची श्रद्धांजलि है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

4.

भाषा अलग हो सकती है,

पर भावना एक है।

संविधान ने हमें जोड़ा है।

भारत इसी से मजबूत है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

5.

शहीदों के बलिदान से मिली आज़ादी,

संविधान से मिली पहचान।

इस विरासत को संभालना हमारा काम है।

आइए यह जिम्मेदारी निभाएं।

हैप्पी रिपब्लिक डे

6.

26 जनवरी हमें लोकतंत्र की याद दिलाती है।

हर नागरिक की आवाज़ मायने रखती है।

देश तभी आगे बढ़ेगा,

जब हम सब साथ चलें।

हैप्पी रिपब्लिक डे

7.

तिरंगे के तीन रंग

त्याग, शांति और साहस की सीख देते हैं।

इन्हें अपने जीवन में उतारें।

यही सच्चा देशप्रेम है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

8.

संविधान ने हमें हक दिए,

पर कर्तव्य भी सिखाए।

देश के लिए ईमानदारी से काम करें।

यही आज का संदेश है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

9.

भारत की ताकत उसकी विविधता है।

हर राज्य, हर संस्कृति अनमोल है।

गणतंत्र दिवस इसी एकता का उत्सव है।

इस पर गर्व करें।

हैप्पी रिपब्लिक डे

10.

आज का दिन याद दिलाता है

कि देश सबसे पहले आता है।

स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचें।

भारत तभी आगे बढ़ेगा।

हैप्पी रिपब्लिक डे

11.

संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया।

लोकतंत्र ने बोलने की आज़ादी दी।

इन मूल्यों की रक्षा करें।

यही असली सम्मान है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

12.

तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं,

यह हमारी पहचान है।

इसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है।

आइए इसे निभाएं।

हैप्पी रिपब्लिक डे

13.

गणतंत्र दिवस हमें जोड़ता है।

जाति, धर्म से ऊपर उठाता है।

हम सब पहले भारतीय हैं।

यही देश की ताकत है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

14.

शासन जनता का,

जनता के लिए, जनता द्वारा।

यही लोकतंत्र की पहचान है।

इसे मजबूत बनाएं।

हैप्पी रिपब्लिक डे

15.

26 जनवरी हमें याद दिलाती है

कि आज़ादी संभालकर रखनी होती है।

ईमानदारी और मेहनत से देश बनता है।

आइए योगदान दें।

हैप्पी रिपब्लिक डे

16.

भारत सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं,

यह भावनाओं का देश है।

संविधान इसकी आत्मा है।

इसे सम्मान दें।

हैप्पी रिपब्लिक डे

17.

गणतंत्र दिवस का अर्थ है

समान अधिकार और समान जिम्मेदारी।

आइए इस संतुलन को समझें।

देश को मजबूत बनाएं।

हैप्पी रिपब्लिक डे

18.

तिरंगे के नीचे हर सपना सुरक्षित है।

संविधान ने यह भरोसा दिया है।

इस भरोसे को कायम रखें।

यही सच्चा संकल्प है।

हैप्पी रिपब्लिक डे

19.

देश की प्रगति

नागरिकों के चरित्र से होती है।

ईमानदारी, अनुशासन अपनाएं।

भारत खुद आगे बढ़ेगा।

हैप्पी रिपब्लिक डे

20.

आज का दिन गर्व का दिन है।

संविधान हमारी ढाल है।

लोकतंत्र हमारी ताकत है।

इसे सलाम करें।

हैप्पी रिपब्लिक डे

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
