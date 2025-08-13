Happy Independence Day Wishes, Messages : स्वतंत्रता दिवस पर शेयर करें ये बेस्ट फोटो, SMS और शुभकामना संदेश

Happy Independence Day 2025 Wishes, Messages : 15 अगस्त पर आप हर भारतीय को कुछ देशभक्ति के मैसेज भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं। यहां देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा शायरी, मैसेज और फोटो-

Wed, 13 Aug 2025 04:31 PM

Happy Independence Day 2025 Wishes , Messages : देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की 200 सालों की दासता से आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस का दिन यह याद करने का भी है कि आजादी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल समेत सैंकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के वीर जवानों की बहादुरी को भी सलाम करना चाहिए तो आजादी के बाद से सीमाओं पर डटकर इस मुल्क की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत आज हमारी आजादी व सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

15 अगस्त पर आप हर भारतीय को कुछ देशभक्ति के मैसेज भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज, फोटो शेयर कर सकते हैं। यहां देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा शायरी, मैसेज और फोटो-

सुन्दर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है

जहां हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है

निश्‍छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है !!!

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

तिरंगा देश की शान है हर भारतीय का स्वाभिमान है

यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिन्द की जान है

तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिन्दुस्तान है

जय हिन्द। जय भारत।

क्या करिश्मा है मिरे जज़्बा-ए-आज़ादी का थी जो दीवार कभी अब है वो दर की सूरत

अख़्तर अंसारी अकबराबादी

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा

हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्ताँ हमारा

- मोहम्मद इक़बाल

Happy Independence Day 2025

वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये, अफसाना उसका बयां होगा।

जय हिन्द। जय भारत।

अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं

जय हिन्द

न सिर झुका है कभी और न झुकने देंगे कभी,

जो अपने दम पर जिएं

सच में जिंदगी है वही

इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये एलान अँधेरे हार गए ज़िंदाबाद हिन्दोस्तान

जावेद अख़्तर