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Happy Independence Day Photos: स्वतंत्रता दिवस पर अपनों को भेजें ये लेटेस्ट फोटो, मैसेज, SMS और शायरी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Happy Independence Day Wishes Photos: स्वतंत्रता दिवस 2026 पर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और शिक्षकों को भेजें देशभक्ति से भरे ये प्रेरक संदेश, शायरी, मैसेज, फोटो और कोट्स और मनाएं आजादी का पावन पर्व।

Happy Independence Day Photos Wishes Messages
स्वतंत्रता दिवस बधाई संदेश

Happy Independence Day Wishes Photos: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व, स्वाभिमान और अनंत उत्साह का दिन है। इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश को वर्षों की गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली थी और भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की थी। इस पावन अवसर पर पूरे देश में तिरंगा शान से फहराया जाता है और अमर बलिदानियों को याद किया जाता है।

इस स्वतंत्रता दिवस पर यदि आप भी अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और करीबियों को देशभक्ति से ओत-प्रोत लेटेस्ट फोटो, शुभकामना संदेश, शायरी और प्रेरणादायक कोट्स भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए चुनिंदा बधाई संदेश आपके बेहद काम आएंगे।

स्वतंत्रता दिवस के ये खास शुभकामना संदेश

ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है,

हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें,

शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें!

Happy Independence Day 2026!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

आजादी का यह पावन पर्व,

दिलाता है वीरों की याद का गर्व,

हम सब मिलकर लें यह प्रण,

सदा करेंगे देश का मान और रक्षण!

15 अगस्त की बहुत-बहुत बधाई!

15 अगस्त की बहुत-बहुत बधाई

विभिन्नताओं से भरा हमारा देश है,

फिर भी एकता ही यहां का संदेश है।

तिरंगा हमारी शान है,

भारत माता हमें जान से प्यारी है!

स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो!

गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगमा,

चमक रहा है आसमान पर देश का नाम।

आजादी के इस पावन अवसर पर,

हम सब करते हैं अपने तिरंगे को सलाम!

Happy Independence Day!

आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे।

बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की रगों में,

तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे!

15 अगस्त की बहुत-बहुत बधाई!

अलग है भाषा, धर्म, जात,

फिर भी हम सब हैं एक साथ!

यही है हमारे भारत की पहचान,

जिस पर हमें है बड़ा अभिमान।

स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो!

स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो

सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है,

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम का नारा है।

वो देश हमारा है, वो देश हमारा है!

Happy Independence Day!

चलो फिर से वो नजारा याद कर लें,

शहीदो के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।

Happy Independence Day 2026

दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी

लाल चन्द फलक

Happy Independence Day 2026

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

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