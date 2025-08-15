Happy Independence Day Wishes Messages Photos : Swatantrata Diwas Ki Shubhkamnaye photos 15 august quotes images Happy Independence Day Wishes , Photos : शेयर करें ये बेस्ट स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाएं, मैसेज, कोट्स व शायरी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Happy Independence Day Wishes Messages Photos : Swatantrata Diwas Ki Shubhkamnaye photos 15 august quotes images

Happy Independence Day Wishes , Photos : शेयर करें ये बेस्ट स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाएं, मैसेज, कोट्स व शायरी

Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos : आज देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त पर आप हर कुछ देशभक्ति के मैसेज भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं। फोटो शेयर कर सकते हैं। यहां देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा शायरी, मैसेज और फोटो-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 05:36 AM
share Share
Follow Us on
Happy Independence Day Wishes , Photos : शेयर करें ये बेस्ट स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाएं, मैसेज, कोट्स व शायरी

Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos : आज देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। हर तरफ इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की 200 सालों की दासता से आजादी मिली थी। देश की आजादी की 78वीं सालगिरह पर देशभक्ति के गीत, नारे गूंज रहे हैं। इस विशेष अवसर पर लोग एक-दूसरे को देशभक्ति भरे मैसेज, स्लोगन और कोट्स के साथ शुभकामनाएं भेजते हैं। साथ ही, वॉट्सऐप से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तिरंगे की तस्वीरें शेयर कर देशभक्ति गीत गुनगुनाते हैं। इस खास अवसर के लिए हम भी आपके लिए बेहतरीन संदेश लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप आजादी के दिन की शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

आजादी की कभी शाम न होने देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे,

बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में,

तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

तिरंगा देश की शान है

हर भारतीय का स्वाभिमान है

यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिन्द की जान है

तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिन्दुस्तान है

जय हिन्द। जय भारत।

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा

हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्ताँ हमारा

- मोहम्मद इक़बाल

वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा।

रहेगी जब तक दुनिया ये, अफसाना उसका बयां होगा।

जय हिन्द। जय भारत।

Happy Independence Day Wishes Messages

क्या करिश्मा है मिरे जज़्बा-ए-आज़ादी का

थी जो दीवार कभी अब है वो दर की सूरत

अख़्तर अंसारी अकबराबादी

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है,

सिर हमेशा ऊँचा रखना इसका, जब तक दिल में जान हैं।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

गंगा, यमुना, यहां नर्मदा

मंदिर, मस्जिद के संग गिरजा,

शांति प्रेम की देता शिक्षा,

मेरा भारत सदा सर्वदा।

जय हिंद

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा

वो भारत देश है मेरा।

जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग-पग लगता डेरा

वो भारत देश है मेरा।

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,

झंडा ऊंचा रहे हमारा।

सदा शक्ति बरसाने वाला,

प्रेम सुधा सरसाने वाला,

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Independence Day Wishes Messages

कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिन्दुस्तान का है।

Happy Independence Day 2025

सुन्दर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है

जहां हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है

निश्‍छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है !!!

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं

सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Independence Day Wishes Messages

न सिर झुका है कभी

और न झुकने देंगे कभी,

जो अपने दम पर जिएं

सच में जिंदगी है वही

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये एलान

अँधेरे हार गए ज़िंदाबाद हिन्दोस्तान

जावेद अख़्तर

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हर एक दिल में हिंदुस्तान है,

राष्ट्र के लिए मान-सम्मान है।

भारत मां के बेटे हैं हम,

इस मिट्टी पर हम सब को अभिमान है।

जय हिंद

ऐ मेरे वतन के लोगों

ज़रा आंख में भर लो पानी।

जो शहीद हुए हैं उनकी

ज़रा याद करो कुर्बानी।

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Independence Day Independence Day Wishes Images 15 August Independence Day
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।