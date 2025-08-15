Happy Independence Day Status , Quotes, Wishes : टॉप 20 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मैसेज, SMS और फोटो

Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos : आज देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त पर आप हर कुछ देशभक्ति के मैसेज भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं। फोटो शेयर कर सकते हैं। यहां देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा शायरी, मैसेज और फोटो-

1. आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे,

बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में,

तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2. तिरंगा देश की शान है हर भारतीय का स्वाभिमान है

यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिन्द की जान है

तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिन्दुस्तान है

जय हिन्द। जय भारत।

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

3. सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्ताँ हमारा

- मोहम्मद इक़बाल

4. वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये, अफसाना उसका बयां होगा।

जय हिन्द। जय भारत।

5. क्या करिश्मा है मिरे जज़्बा-ए-आज़ादी का थी जो दीवार कभी अब है वो दर की सूरत

अख़्तर अंसारी अकबराबादी

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

6. दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊँचा रखना इसका, जब तक दिल में जान हैं।

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

7. गंगा, यमुना, यहां नर्मदा मंदिर, मस्जिद के संग गिरजा,

शांति प्रेम की देता शिक्षा,

मेरा भारत सदा सर्वदा।

जय हिंद

स्‍वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

8. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिन्दुस्तान का है।

Happy Independence Day 2025

9. सुन्दर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है

जहां हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है

निश्‍छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है !!!

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

10. अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

11. न सिर झुका है कभी और न झुकने देंगे कभी,

जो अपने दम पर जिएं

सच में जिंदगी है वही

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

12. इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये एलान अँधेरे हार गए ज़िंदाबाद हिन्दोस्तान

जावेद अख़्तर

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

13. हर एक दिल में हिंदुस्तान है, राष्ट्र के लिए मान-सम्मान है।

भारत मां के बेटे हैं हम,

इस मिट्टी पर हम सब को अभिमान है।

जय हिंद

14. ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी।

जो शहीद हुए हैं उनकी

ज़रा याद करो कुर्बानी।

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

15. जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा।

जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग-पग लगता डेरा

वो भारत देश है मेरा।

जय हिन्द

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

16. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।

सदा शक्ति बरसाने वाला,

प्रेम सुधा सरसाने वाला,

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

17. सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

18. आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

19. वंदे मातरम्"

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं