Happy Independence Day Wishes Hindi: शेयर करें ये बेस्ट स्वतंत्रता दिवस मैसेज, कोट्स व शायरी

Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos : आज देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएं। इन देशभक्ति मैसेज को भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दें और वीर जवानों और नायकों को याद करें। यहां देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा शायरी, मैसेज  

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:41 AM
Happy Independence Day Wishes Hindi: शेयर करें ये बेस्ट स्वतंत्रता दिवस मैसेज, कोट्स व शायरी

देश के 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन, प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जिसके बाद परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। भारतीय अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करते हुए इस दिन को मनाते हैं। आपको बता दें कि 12वीं बार आज लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। लाल किले से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार भाषण दिया है। वहीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कुल 17 बार लाल देश को संबोधित किया था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से सर्वाघिक संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्तूबर 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। कुल मिलाकर उन्होंने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के रूप में 16 भाषण दिए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ शेयर करें ये शुभकामना संदेश

1.मरकर जो दे गए अपने प्राणों को बलिदान

ऐसे जाबाज सैनिक हैं, हमारे भारत की शान-Happy Independence Day

2.तिरंगा बना जिनका कफन, फौजी बन देश की की हिफाजत

आज उनके लिए दो पल निकालकर करें उन्हें और देश को नमन-Happy Independence Day

3.फना हो गए जो वतन की आन पर

फना हो गए जो वतन की शान पर

ये मेरा वतन है, इसके लिए मेरा हर कतरा-कतरा तैयार है-Happy Independence Day

4.आशा है कि यह दिन भी के लिए एकता और समृद्धि लेकर आएं-स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

5.सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। उन सिपाहियों, उन वीरों और उन नेताओं को ये देश कभी नहीं भूलेगा, जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी-स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

6.नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमटकर मरे हैं कई ,

मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता-Happy Independence Day

आइए अपनी आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करें और खुशी के साथ जश्न मनाएं। 15 अगस्त की शुभकामनाएं-Happy Independence Day

यह स्वतंत्रता दिवस हमें एक कदम आगे बढ़ने और गरीबी, असमानता और बेरोजगारी से खुद को मुक्त करने के लिए कदम उठाएं -Happy Independence Day

तिरंगा हमेशा आपके दिलों में ऊंचा रहे। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं-Happy Independence Day

