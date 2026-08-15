Happy Independence Day Wishes: स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाएं, देशभक्ति संदेश दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें
Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos: स्वतंत्रता दिवस 2026 के खास मौके पर अपने दोस्तों, परिजनों और शिक्षकों को भेजें देशभक्ति से भरे ये खूबसूरत संदेश, शायरी और कोट्स और मनाएं आजादी का जश्न।
Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। यही वह पावन दिन है जब देश के वीरों और महान स्वतंत्रता सेनानियों के अप्रतिम बलिदान के बाद भारत को आजादी मिली थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों और देश के कोने-कोने में तिरंगा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
अगर आप भी इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने दोस्तों, परिवारजनों, शिक्षकों और सहपाठियों को देशभक्ति से भरे संदेशों और शायरी के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक बधाई संदेश:
देशभक्ति से भरे संदेश-
जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालो को,
फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को !
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
चढ़ गये जो हंसकर सूली,
खाई जिन्होंने सीने पर गोली,
हम उनको प्रणाम करते हैं,
जो मिट गए देश पर,
हम उनको सलाम करते हैं!
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
खून से खेलेंगे होली,
अगर वतन मुश्किल में है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है!
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
लड़ें वो वीर जवानों की तरह,
ठंडा खून फौलाद हुआ,
मरते-मरते भी की मार गिराए,
तभी तो देश आजाद हुआ !
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा,
नशा ये हिंदुस्तान की शान का है!
Happy Independence Day 2026!
काले गोरे का भेद नहीं,
इस दिल से हमारा नाता है,
कुछ और न आता हो हमको,
हमें प्यार निभाना आता है।
Happy Independence Day 2026!
अब दो ही बात होगी,
मुहब्बत से पहले मां,
और मां से पहले वतन की बात होगी!
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान।
हिन्दुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान।
जान लुटा देगे वतन पे हम, हो जाएंगे कुर्बान।
इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान।
Happy Independence Day 2026!
ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो अधर्म के नाम पर,
इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर!
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे,
शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे।
बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की रगों में,
तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे!
15 अगस्त की बहुत-बहुत बधाई!
अलग है भाषा, धर्म, जात,
फिर भी हम सब हैं एक साथ!
यही है हमारे भारत की पहचान,
जिस पर हमें है बड़ा अभिमान।
स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो!
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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