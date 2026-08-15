Happy Independence Day 2026 Wishes: 15 अगस्त पर अपने रिश्तेदारों को भेजें देशभक्ति ये बेस्ट 15 शुभकामाना संदेश

अगर आप भी इस 15 अगस्त पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व व्हाट्सएप स्टेटस के लिए दिल को छू लेने वाली देशभक्ति शुभकामना संदेश तलाश रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं सबसे बेहतरीन 15 शेरों का कलेक्शन।

आज 15 अगस्त यानी यानी स्वतंत्रता दिवस है। यह हर भारतीय के लिए बेहद खास और गर्व का दिन होता है। इस साल यानी 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा देश साल 1947 में आजाद हुआ था। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। साथ ही, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर शुभकामना संदेशों का दौर शुरू हो जाता है। अगर आप भी इस 15 अगस्त पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व व्हाट्सएप स्टेटस के लिए दिल को छू लेने वाली देशभक्ति शुभकामना संदेश तलाश रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं सबसे बेहतरीन 15 शेरों का कलेक्शन।

ये हैं देशभक्ति के बेस्ट 15 शुभकामना संदेश 1. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

2. ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

3. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है।

4. फांसियों के फंदे भी चूम गए वो मुस्कुराकर,

सलाम है उन वीरों को, जिन्होंने आजादी दिलाई खुद को मिटाकर।

5. जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है,

जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है।

6. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता,

नोटों में भी सिमटकर और सोने में भी लिपटकर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई पैरहन नहीं होता।

7. तिरंगा हमारा शान-ए-जिंदगी, वतन परस्ती है वफा-ए-जमी

देश के लिए मर मिटना मंजूर है हमें, भारत के स्वप्न का जुनून है हमें।

8. आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है

खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है।

9. वतन हमारा ऐसे न छेड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे न तोड़ पाए कोई

दिल हमारे एक हैं, एक है हमारी जान, हिन्दुस्तान हमारा है हम हैं इसकी शान।

10. देश पर जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है

जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।

11. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।

12. काश मरने के बाद भी वतन के काम आता, शहीदों के दुनिया में अपना भी नाम आता,

हंस के लुटा देते जान इस वतन के लिए, कोई फिक्र नहीं होती गर ऐसा मुकाम आता।

13. भारत के उन वीरो को सलाम, जिन्होंने देश के लिए दिया प्राणों का बलिदान,

अमर शहीदों से देश के हर बेटे का है वादा, लहू बहाकर भी हम करेंगे देश की हिफाजत

14. न भूलेगा देश कभी वह नजारा, जब शहीदों के दिल में जल रही थी ज्वाला,

उनकी लहू धारा में बहकर किनारे पर पहुंची आजादी, चलो आज उन वीर सपूतों को मिलकर करें हम नमन