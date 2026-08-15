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Independence Day 2026: ऋण है शहीदों का इसे कैसे चुकाएंगे… स्वतंत्रता दिवस पर जोश भर देंगे ये स्लोगन और कोट्स

By Dheeraj Pal
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अंग्रेजों की गुलामी से आज देश को आजाद हुए पूरे 79 साल हो गए हैं। इस साल देशवासी 80वां इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मना रहे हैं। ये आजादी दिलवाने में स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान, उनके बलिदान, संघर्षों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है।

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80वें स्वतंत्रता दिवस पर जोश भर देंगे ये स्लोगन और कोट्स

Independence Day 2026 Slogans, Quotes: आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साल 1947 में भारत अंग्रेजी हुकूमत की चंगुल से आजाद हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी से आज देश को आजाद हुए पूरे 79 साल हो गए हैं। इस साल देशवासी 80वां इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मना रहे हैं। ये आजादी दिलवाने में स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान, उनके बलिदान, संघर्षों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। 15 अगस्त के दिन हर जगह देश भक्ति गाने, नारे सुनने को मिल जाते हैं, जो दिलों में जोश भर देने के लिए काफी हैं। देश भर में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां स्वतंत्रता सेनानियों के ज्वलंत नारों की गूंज से हर एक देशवासियों के दिलो-दिमाग को देशभक्ति के भाव से सराबोर कर देते हैं।

आज के दिन आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, ऑफिस सहकर्मियों आदि को ऐसे ही देशभक्ति से भरे कुछ स्लोगन और कोट्स व्हॉट्सऐप करना चाहते हैं या फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ देशभक्तिन नारे और कोट्स लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

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फेमस स्वतंत्रता सेनानियों के कोट्स व नारे

1. सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसिताँ हमारा : अल्लामा इकबाल का यह नारा भी काफी पसंद किया जाता है।

2. सत्यमेव जयते: यह स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।

3. इंकलाब जिंदाबादः भगत सिंह का यह नारा आज भी युवाओं की पहली पसंद है।

4. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा: यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

5. जय हिंद: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी हर भारतीय की जुबां पर रहता है।

6. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है -बाल गंगाधर तिलक

7. दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं और हम आजाद ही रहेंगे– चंद्रशेखर आजाद

8. सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा- अल्लामा इकबाल

9. आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे: चंद्र शेखर आजाद का यह नारा अमर है।

10. आराम हराम है - जवाहर लाल नेहरू।

11. बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज की जाती है"

भगत सिंह

वंदे मातरम् : यह नारा बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।

सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजु-ए-क़ातिल में है-यह नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। यह नारा जोश और जूनुन से भर देता है।

14. अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है... जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है" - चंद्रशेखर आजाद

15. इंकलाब का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है।

16. तिरंगा हमारी शान है, हम भारतीयों का मान हैं।

17. जय जवान जय किसान"- लाल बहादुर शास्त्री

18. जब जब देश पर संकट आया, मां भारती की सेवा में आजादी के मतवालों ने अपना शीश नवाया।

19. ऋण है शहीदों का मगर, कैसे इसे चुकाएंगे, लहू की जब तक बूंद है, तिरंगा हम फहरायेंगे।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" - श्याम लाल गुप्ता

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बेस्ट देशभक्ति स्लोगन

वतन की शान है तिरंगा, हर दिल की पहचान है तिरंगा।

देश से बढ़कर कुछ नहीं, भारत हमारी पहली जिम्मेदारी है।

आजादी का सम्मान करें, भारत का गौरव बढ़ाएं।

देशभक्ति हमारी पहचान, भारत हमारी शान।

वीरों के बलिदान का मान, यही है सच्चे भारत की पहचान।

भारत मां का हर सपूत, देश की रक्षा में सदैव मजबूत।

आजादी का हर पल अनमोल, इसकी रक्षा करना हम सबका गोल।

शहीदों का सपना, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत अपना।

तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, यही है हर भारतीय का नारा।

देश के लिए जिएं, देश के लिए आगे बढ़ें।

भारत की मिट्टी का सम्मान, यही है हर हिंदुस्तानी की पहचान।

शांति, एकता और विकास, यही है नए भारत की आस।

आजादी की कीमत जानो, शहीदों का सम्मान मानो।

भारत की आन, बान और शान-हमारा तिरंगा महान।

राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म।

गर्व से कहो, हम भारतीय हैं।

जय हिंद! जय भारत! वंदे मातरम्!

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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