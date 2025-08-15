Happy Independence Day 2025 Wishes Wish independence day by sending these Shayari latest Desh bhakti shayari Happy Independence Day 2025 Wishes: 15 अगस्त पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति से भरें खास संदेश और शायरी, Quotes, SMS, Career Hindi News - Hindustan
Happy Independence Day Wishes 2025: स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए Photos, Quotes, देशभक्ति से भरे संदेश शेयर किए जाते हैं। आप इन खूबसूरत संदेशों के जरिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं...

Prachi लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:26 AM
Happy Independence Day 2025 Wishes Images, swatantrata diwas Shayari Photo, Pics in Hindi: इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस उस समय की स्मृति को ताजा करता है, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और आजादी की ललक ने देशभक्तों को एकजुट किया था। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह दिन हमारे देश के इतिहास एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमें हमारी मातृभूमि के वीर शहीदों के समर्पण और बलिदान की याद दिलाता है। इस दिन स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए Photos, Quotes, देशभक्ति से भरे संदेश शेयर किए जाते हैं। आप इन खूबसूरत संदेशों के जरिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं...

देशभक्ति से भरे संदेश-

चढ़ गये जो हंसकर सूली,

खाई जिन्होंने सीने पर गोली,

हम उनको प्रणाम करते हैं,

जो मिट गए देश पर,

हम उनको सलाम करते हैं!

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है,

जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी हैं।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

लड़ें वो वीर जवानों की तरह,

ठंडा खून फौलाद हुआ,

मरते-मरते भी की मार गिराए,

तभी तो देश आजाद हुआ !

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालो को,

फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को !

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

खून से खेलेंगे होली,

अगर वतन मुश्किल में है,

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है!

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

अब दो ही बात होगी,

मुहब्बत से पहले मां,

और मां से पहले वतन की बात होगी!

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

काले गोरे का भेद नहीं,

इस दिल से हमारा नाता है,

कुछ और न आता हो हमको,

हमें प्यार निभाना आता है।

Happy Independence Day 2025!

दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान।

हिन्दुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान।

जान लुटा देगे वतन पे हम, हो जाएंगे कुर्बान।

इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान।

Happy Independence Day 2025!

