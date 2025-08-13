Happy Independence Day 2025 Wishes messages Top 10 Swatantrata diwas ki shubhkamnaye sandesh In Hindi Top 10 Happy Independence Day 2025 Wishes: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने फैमिली और फ्रैंड्स को भेजें टॉप 10 खास संदेश, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Happy Independence Day 2025 Wishes messages Top 10 Swatantrata diwas ki shubhkamnaye sandesh In Hindi

Top 10 Happy Independence Day 2025 Wishes: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने फैमिली और फ्रैंड्स को भेजें टॉप 10 खास संदेश

Happy Independence Day 2025 Wishes, Messages : आजादी के उत्सव के मौके पर लोग अपने दोस्त, फैमिली और फ्रेंज्स को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी अपने करीबियों को स्वतंत्रता दिवस के ये खास शुभकामना संदेश भेजें।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:21 PM
share Share
Follow Us on
Top 10 Happy Independence Day 2025 Wishes: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने फैमिली और फ्रैंड्स को भेजें टॉप 10 खास संदेश

Happy Independence Day 2025 Wishes, Quotes and Messages In Hindi : इस साल भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर हिंदुस्तानी के लिए देश की आजादी का दिन सबसे बड़ा उत्सव का दिन है। देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरो शोरों पर हैं। ये विशेष दिन हर भारतीय के लिए गर्व करने का दिन है। इस दिन हमारा देश पूरी तरह से आजाद हुआ था। इस खास मौके पर हर एक भारत वासी आजादी का जश्न मनाते हैं और स्वतंत्रता और समृद्धि की दिशा में प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लेते हैं। आजादी के उत्सव के मौके पर लोग अपने दोस्त, फैमिली और फ्रेंज्स को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी अपने करीबियों को स्वतंत्रता दिवस के ये खास शुभकामना संदेश भेजें।

1.तिरंगा हमारा शान-ए-जिंदगी,

वतन परस्ती है वफा-ए-जमी..

देश के लिए मर मिटना मंजूर है हमें,

भारत के स्वप्न का जुनून है हमें।

स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं

2. वतन हमारा ऐसे न छेड़ पाए कोई,

रिश्ता हमारा ऐसे न तोड़ पाए कोई..

दिल हमारे एक हैं, एक है हमारी जान,

हिन्दुस्तान हमारा है हम हैं इसकी शान।

Happy Independence Day!

3. देश पर जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है,

जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

4. देशभक्तों से ही देश की शान है,

देशभक्तों से ही देश का मान है,

हम उस देश के फूल हैं यारों

जिस देश का नाम हिंदुस्तान है वंदे मातरम !

Happy Independence Day

5.न जियो तुम धर्म के नाम पर

न मरो तुम धर्म के नाम पर

वतन का धर्म इंसानियत ही है

बस जियो तुम वतन के नाम पर भारत माता की जय.

Happy Independence Day

6. स्वतंत्रता सेनानियों का जब नाम लेते हैं,

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सबसे पहले आते हैं।

भारत माता के लिए दे दी अपनी जान,

सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम करते हैं प्रणाम।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

7. दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर,

दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा कर,

मिली है जब ये आजादी तो फिर से इस आजादी को,

रखना होगा हर दुश्मन से बचाकर ।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

8. गंगा, यमुना, यहां नर्मदा

मंदिर, मस्जिद के संग गिरजा

शांति प्रेम की देता शिक्षा

मेरा भारत सदा सर्वदा।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

9. कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

10. न पूछो जमाने को

क्या हमारी कहानी है

हमारी पहचान तो सिर्फ ये हैं

की हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं !

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !

Independence Day Independence Day Wishes Happy Independence Day अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।