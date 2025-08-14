Happy Independence Day 2025 special wishes message shayari to your friends and relatives on whatsapp facebook status Happy Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए ये खास शायरी, संदेश शुभकामनाएं, Career Hindi News - Hindustan
Happy Independence Day 2025 special wishes message shayari to your friends and relatives on whatsapp facebook status

Happy Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए ये खास शायरी, संदेश शुभकामनाएं

Swatantrata Diwas Ki Shubhkamnaye Quotes in Hindi: आज जिस शान से देशभर में तिरंगा लहरा रहा है उसके लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहूति दी है। इस मौके पर हम आपके लिए खास संदेश लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:00 PM
Happy Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए ये खास शायरी, संदेश शुभकामनाएं

Happy Independence Day 2025 Quotes, Messages in Hindi: देश 15 अगस्त पर अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (Independence day) मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन की करीब दो शताब्दी लंबी हुकूमत से देशवासियों को आजादी मिली थी। आज जिस शान से देशभर में तिरंगा लहरा रहा है उसके लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहूति दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम महान स्वतत्रता के नायकों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इस मौके पर हम आपके लिए खास संदेश लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

ये बात हवाओं को बताए रखना

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ।

कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना,

कभी तपती धूप में जल के देख लेना,

कैसे होती हैं हिफाजत मुल्क की,

कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना।

Happy Independence Day

आजादी की कभी शाम न होने देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे,

बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में,

तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे।

Happy Independence Day 2025

भारत के उन वीरों को सलाम,

जिन्होंने देश के लिए दिया प्राणों का बलिदान

अमर शहीदों से देश के हर बेटे का है वादा,

लहू बहाकर भी हम करेंगे देश की हिफाजत

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

झुककर करो उनको सलाम

जिनके हिस्से में आया ये मुकाम

खुशनसीब हैं वो लोग

जिनका खून आया देश के काम

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

तिरंगा लहराएंगे,

भक्ति गीत गुनगुनाएंगे,

वादा करो इस देश को

दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे

Happy Independence Day 2025

तीरंगा से बढ़कर

कुछ और हमारी शान नहीं

भारतीय होने के अलावा

हमारी कोई और पहचान नहीं

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

एकता सूत्र में आज फिर से बंध जाए

आओ मिलकर आजादी मनाए

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

देश के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है,

और देश के लिए मरना सबसे बड़ा कर्म है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!

मिट्टी की खुशबू है, हवाओं में है रंग,

हर दिल में जागा देशभक्ति का संग।

आओ मिलकर करें हम संकल्प बड़ा,

भारत मां के लिए चलें एक संग।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

