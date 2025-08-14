Happy Independence Day 2025 Best Wishes WhatsApp Messages Status Quotes to Share Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त पर दोस्तों को भेजें शानदार शायरी, मैसेज और SMS; बनाएं WhatsApp स्टेटस, Career Hindi News - Hindustan
Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त पर दोस्तों को भेजें शानदार शायरी, मैसेज और SMS; बनाएं WhatsApp स्टेटस

Happy Independence Day 2025 Wishes, Messages : 15 अगस्त के खास मौके पर हम आपके लिए लाए हैं 10 शानदार शायरी, जिन्हें आप अपना स्टेटस बना सकते हैं और दोस्तों को संदेश भेज सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:49 PM
Happy Independence Day 2025 Wishes, Messages : आजादी का जश्न हर हिंदुस्तानी के दिल में एक खास जगह रखता है। तिरंगे की लहराती शान और देशभक्ति के जज्बे को जुबान पर लाने का सबसे आसान तरीका है शायरी। इस मौके पर हम आपके लिए लाए हैं 10 शानदार शेर, जिन्हें आप अपना स्टेटस बना सकते हैं, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं।

Happy Independence Day 2025 शायरी, स्टेटस और मैसेज

1. लहराएगा तिरंगा जब तक दिल में जान रहेगी, ये मिट्टी मेरी मातृभूमि की पहचान रहेगी।

2. आजादी की कीमत वो क्या जाने, जो गुलामी में पले हों, ये तो उनके दिल समझते हैं, जिनके बेटे वतन पर ढले हों।

3. वतन की खुशबू है सांसों में समाई, इस पर जान भी कुर्बान है हमारी कमाई।

4. भारत की मिट्टी में कुछ बात है, तभी तो ये देश सबसे खास है।

5. लाखों कुर्बानियों का है ये तोहफा, इस तिरंगे को सलाम हमारा।

6. मिट्टी का कर्ज चुकाना है, तिरंगे की शान बढ़ाना है।

7. जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।

8. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है।

9. तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी पहचान और इज्जत है।

10. मेरे वतन की मिट्टी है सबसे प्यारी, इसकी हिफाजत करना है जिम्मेदारी हमारी।

इन शायरी को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यह न केवल आपकी देशभक्ति को जाहिर करेंगे बल्कि आपके दोस्तों और परिवार के दिल में भी वही जज़्बा जगा देंगे। आजादी के इस मौके पर दिल से एक पैगाम दीजिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने देश पर नाजा है।

