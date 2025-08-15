Independence Day wishes:याद करें स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सेनानियों का बलिदान, शेयर करें ये विशेज

Happy Independence Day Wishes, Messages, Photos : आज देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सेनानियों के संघर्ष, त्याग, बलिदान का स्मरण करनासभी का कर्तव्य है। आप इस मौके पर इन मैसेज से स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं।

Fri, 15 Aug 2025 08:17 AM

आज के दिन स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सेनानियों के संघर्ष, त्याग, बलिदान का आदर से स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता सेनानियों के सपनों के अनुरूप राष्ट्र का निर्माण करने के संकल्प के साथ जोड़ता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी को विकसित भारत, गुलामी के हर एक अंश से मुक्ति, अपनी विरासत के प्रति गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्यों के पालन करने का प्रण लेना चाहिए। 79 वें स्वतंत्रता दिवस की आज सभी को इन मैसेज के माध्यम से दें बधाई।आज देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। आप इस राष्ट्रीय पर्व में के 15 अगस्त पर आप हर कुछ देशभक्ति के मैसेज भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं।

1. आजादी के जज्बातों को याद रखना, देशभक्ति की लौ जलाए रखना

अपने प्राणों का बलिदान देकर जिसकी हिफाजत की वीर जवानों ने

ऐसे तिरंगे को सदा दिल से लगाए रखना-हैप्पी स्वतंत्रता दिवस ।

2. मिलते नहीं जो हक वो लिए जाते हैं,

आजादी का हक भी अपने प्राणों के बलिदानों से चुकाया है वीर जवानों ने

उन सभी वीरों को शत-शत नमन

हैप्पी स्वतंत्रता दिवस ।

3.भारत भूमि है हमारी शान

इस मिट्टी और इसकी खुशबू पर मुझे अभिमान-हैप्पी स्वतंत्रता दिवस ।

4.अपना जोश रखना हाई

दिलों में देशभक्ति का जज्बा रखना हाई

अगर वतन पर आए कोई मुसीबत,

तो कभी ना पीछे हटना, देश से बढ़कर नहीं कोई

5. इस तिरंगे के लिए जियो, इस तिरंगे के लिए मरो

ये तिरंगा मेरी शान, इस पर मुझे अभिमान-Happy Independence Day 2025



आज याद करें स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सेनानियों का बलिदान, गर्व से कहें हम भारतीय हैं-स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

मुझे उस राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व है जो स्वतंत्रता, न्याय और शक्ति के लिए खड़ा है।-स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

- आइए उन लोगों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इसकी रक्षा करते रहें।-स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं