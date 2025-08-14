Happy Independence Day 2025 15 August share wishes shayari Whatsapp Status images SMS and Quotes in Hindi Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खास SMS, मैसेज और शायरी, Career Hindi News - Hindustan
Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खास SMS, मैसेज और शायरी

Happy Independence Day 2025 Wishes, Messages : आजादी के उत्सव के मौके पर लोग अपने दोस्त, फैमिली और फ्रेंज्स को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी अपने करीबियों को स्वतंत्रता दिवस के ये खास शुभकामना संदेश भेजें।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:45 PM
Happy Independence Day 2025: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खास SMS, मैसेज और शायरी

Happy Independence Day 2025 Quotes, Wishes, Shayari: 15 अगस्त 2025 से भारत अपनी आजादी के 78 साल पूरे कर रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश में जोरों शोरों से जश्न मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह हमें विविधता में एकता की याद दिलाता है। यह हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और देश के विकास और प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। आजादी के उत्सव के मौके पर लोग अपने दोस्त, फैमिली और फ्रेंज्स को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी अपने करीबियों को स्वतंत्रता दिवस के ये खास शुभकामना संदेश भेजें।

कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना,

कभी तपती धूप में जल कर देख लेना,

कैसे होती हैं हिफाजत मुल्क की,

कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना।

Happy Independence Day 2025!

कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिन्दुस्तान का है।

Happy Independence Day 2025!

आजादी की कभी शाम न होने देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे,

बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में,

तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे।

Happy Independence Day 2025

चलो फिर से वो नजारा याद कर लें,

शहीदो के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,

जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,

बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।

Happy Independence Day 2025

दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त

मेरी मिट्टी से भी ख़ुशबू-ए-वफ़ा आएगी

लाल चन्द फ़लक

Happy Independence Day 2025

ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस ये है हम हिंदुस्तानी हैं!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

