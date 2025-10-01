Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes: गांधी जयंती 2025 पर भेजिए ये खास शुभकामना संदेश, मैसेज
Happy Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती के दिन स्कूल-कॉलेजों में बापू के आदर्शों, संघर्ष, व उसूलों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। गांधी जयंती के मौके पर इन संदेशों से जरिए करें बापू को याद।
Happy Gandhi Jayanti 2025 Wishes, Quotes : गांधी जयंती देश का एक राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, रॉलेट एक्ट, नमक कानून, भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और आजादी पाने की राह आसान हो गई। उन्होंने हमारे देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से आजाद कराया था। इस दिन स्कूल-कॉलेजों में बापू के आदर्शों, संघर्ष, व उसूलों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। गांधी जयंती के मौके पर इन संदेशों से जरिए करें बापू को याद-
गांधी जयंती की आप इन खास मैसेज व इमेज से भेजें बधाई-
जिसकी सोच ने कर दिया कमाल,
बदल दिया जिसने देश का हाल,
जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का
पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
गांधी जी के विचारों को करो याद
जीवन में मिलेगी सफलता बार-बार
गांधी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
धोती पहनें,
लाठी पकड़े,
न किया कभी अभिमान,
सभी को सिखा गए अहिंसा का वो पाठ
गांधी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
सत्याग्रह का गीत सुनाया,
पहन काठ के चप्पल,
खुद उन्होंने खादी बनाया,
देश के लिए किया त्याग,
सभी के दिल में बस्ते हैं वो,
राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं वो,
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
अहिंसा का मंत्र किसने सिखाया,
सत्य का दीपक किसने जलाया,
भारत देश को नया रास्ता गांधी जी ने दिखाया।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं
सत्य-अहिंसा का सिखाया मार्ग उन्होंने,
न हारी कभी हिम्मत उन्होंने,
देश को आजाद कराना था मकसद उनका,
ऐसे थे हमारे बापू।
गांधी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
आपके बताए रास्ते पर,
दुनिया सारी चलती रहे।
गांधी जयंती की शुभकामनाएं