Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Happy Childrens day wishes in hindi : children day photos images quotes messages photo bal diwas ki shubhkamnaye
Happy Children's Day Wishes : बाल दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए खूबसूरत फोटो मैसेज, शायरी, SMS और कोट्स

Happy Children's Day Wishes : बाल दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए खूबसूरत फोटो मैसेज, शायरी, SMS और कोट्स

संक्षेप: Children's Day Wishes in Hindi : हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के लिए बेहद खास है। यहां हम आपके लिए चिल्ड्रेंस डे के लिए शुभकामना संदेश और कोट्स लेकर लाएं हैं जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:03 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Childrens Day Wishes, Quotes, Messeages : देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 136वीं जयंती है। हर साल पंडित नेहरू की जयंती 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। वह बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। वह उन्हें राष्ट्र निर्माण की नींव समझते थे। बाल दिवस का दिन बच्चों के लिए बेहद खास है। बाल दिवस का दिन बच्चों की मासूमियत, जिज्ञासा, ऊर्जा और उत्साह का जश्न मनाने का दिन है। बाल दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक अवसर है जब हमें बच्चों के अधिकारों, उनके कल्याण और उनके भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचने का समय मिलता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां हम आपके लिए चिल्ड्रेंस डे (Children's Day 2025 Wishes, Quotes) के लिए शुभकामना संदेश और कोट्स लेकर लाएं हैं जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं।

बच्चे मन के सच्चे, बच्चे देश के तारे,

बच्चों से ही रोशन, ये परिवार हमारे।

बाल दिवस की शुभकामनाएं

मन के होते है सदा ही सच्चे

देश की प्रगति का आधार हैं बच्चे

बाल दिवस की शुभकामनाएं

बचपन की दोस्ती, बिना मतलब की बात,

यही थी हमारी सबसे बड़ी सौगात.

चिल्ड्रेंस डे पर करें वो यादें ताजा,

जो दिल में बसी है प्यार के साथ.

चिल्ड्रेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था

क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था

Happy Children's Day 2025

Childrens Day Wishes

‘हर बच्चा एक अनोखा फूल है और सभी मिलकर इस दुनिया को सुंदर बगीचा बनाते हैं।’-डॉएपीजे अब्दुल कलाम

‘यदि हमें सच्चा भारत देखना है तो हमें अपने बच्चों में झांकना होगा।’- महात्मा गांधी

बचपन है ऐसा खजाना, जो आता नहीं दोबारा

मुश्किल है इसको भुलाना, वो खेलना, कूदना और खाना,

और मौज-मस्ती में इठलाना

Happy Children's Day 2025

बाल दिवस है चाचा का जन्मदिवस,

ये है हम सबको प्यारा,

काश आज भी होते हमारे साथ चाचा प्यारे,

इनका प्यार है सबसे न्यारा

बाल दिवस की शुभकामनाएं

ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो

भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी

मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन

वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी!

Happy Children's Day 2025

Childrens Day Wishes

खबर ना होती कुछ सुबह की

ना कोई शाम का ठिकाना था

थक हार के आना स्कूल से

पर खेलने को तो जरूर था जाना!

Happy Children's Day 2025

हर एक बच्चा है देश की जान,

हर बच्चा है देश का अभिमान,

उनका भविष्य सुधारेंगे,

उनको हम ही निखारेंगे

बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हम तो बचपन में भी अकेले थे

सिर्फ़ दिल की गली में खेले थे

जावेद अख़्तर

Happy Children's Day 2025

Childrens Day Wishes

एक हाथी एक राजा एक रानी के बग़ैर

नींद बच्चों को नहीं आती कहानी के बग़ैर

– मक़सूद बस्तवी

बाल दिवस की शुभकामनाएं

मेरे रोने का जिस में क़िस्सा है

उम्र का बेहतरीन हिस्सा है

– जोश मलीहाबादी

बाल दिवस की शुभकामनाएं

किताबों से निकल कर तितलियां गजलें सुनाती हैं

टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है

सिराज फ़ैसल ख़ान

बाल दिवस की शुभकामनाएं

हम तो बचपन में भी अकेले थे

सिर्फ़ दिल की गली में खेले थे

जावेद अख़्तर

बाल दिवस की शुभकामनाएं

बचपन में बड़े पूछते थे - बड़े होकर क्या बनना है?

अब जाकर जवाब मिल- फिर से बच्चा बनना है।

Happy Children’s Day 2025

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Children Day Childrens Day Quotes Childrens Day Speech अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।