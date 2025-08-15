happy 79th independence day top 10 wishes 2025 15 august greetings swatantrata diwas ki hardik shubhkamnaye Independence Day 2025 Wishes: इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को भेजें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, Career Hindi News - Hindustan
Independence Day 2025 Wishes: इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को भेजें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

15 August Wishes and Messages: आप इन चुनिंदा मैसेज व स्टेटस को शेयर करके अपनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। पढ़ें यहां 15 अगस्त की बधाई के लिए खास संदेश।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:23 AM
15 August 2025, Independence Day Wishes in hindi: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए बहुत स्पेशल होता है। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। इस खास दिन की बधाई देने के लिए लोग अपनों को देशभक्ति से भरे चुनिंदा मैसेज भेजते हैं। आप भी इन टॉप 10 मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. भारत माता तेरी गाथा

सबसे ऊंची तेरी शान

तेरे आगे शीश झुकाएं

दें तुझकों सब सम्मान

भारत माता की जय

Happy independence day 2025

ये भी पढ़ें:15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर छोटा, जोशीला और दमदार भाषण

2. अब तक जिसका खून न खौला

खून नहीं वो पानी है

देश के काम ना आए

वो बेकार है जवानी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

3. दिल हमारे एक हैं

एक ही है हमारी जान

हिन्दुस्तान हमारा है

हम ही हैं इसकी शाम

लुटा देंगे वतन पे

हो जाएंगे कुर्बान

इसलिए सब कहते हैं भारत देश महान

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

4. बचपन का वो भी एक दौर था

स्वतंत्रता में भी खुशी का शोर था

ना जाने क्यों मैं इतना हो गया बड़ा

इंसानियत में मजहबी बैर हो गया

Happy independence day 2025

5. मेरे देश की अपनी अलग है पहचान

यहां कोई हिंदू तो कोई है मुसलमान

इसकी जितनी तारीफ करुं कम है

क्योंकि यह है हमारा प्यारा हिन्दुस्तान

Happy independence day 2025

6. कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की मान का है

हम लहराएंगे इस जगह इस तिरंगे को

कुछ ऐसा नशा हमारे हिन्दुस्तान की शान का है

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

7. मोक्ष पाकर स्वर्ग में रखा क्या है

जीवन सुथ तो मातृभूमि की धरा पर है

तिरंगा कफन बन जाए इस जन्म में

तो इससे बड़ा धर्म क्या है

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

8. तिरंगा लहराएगा अब सारे आसमां पर

भारत का नाम होगा सब की जुबान पर

ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान

जो कोई आंख उठाएगा हमारे हिन्दुस्तान पर

Happy independence day 2025

9. देश के लिए सम्मान रहे

हर एक दिल में हिन्दुस्तान रहे

देश के लिए एक-दो तारीख नहीं

भारत मां के लिए ही हर एक सांस रहे

Happy independence day 2025

10. वतन पर जो फिदा होगा

अमर वो नौजवां होगा

रहेगी जब तक ये दुनिया

अफसाना उसका बयां होगा

Happy independence day 2025

