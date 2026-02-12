HAL Bharti 2026: रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी में नौकरी का मौका, 10वीं-12वीं और डिप्लोमा वालों के लिए सुनहरा चांस
सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक्नीशियन, फायरमैन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2026 तय की गई है।
HAL Bharti 2026: अगर आप तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके हैं और किसी मजबूत सरकारी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा मौका आया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 151 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 10वीं, 12वीं, आईटीआई या डिप्लोमा किया है और सरकारी क्षेत्र में स्थिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। एचएएल देश की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी है, इसलिए यहां काम करना न केवल सम्मानजनक माना जाता है, बल्कि तकनीकी अनुभव भी मजबूत करता है।
HAL Bharti 2026: आवेदन की तारीखें याद रखें, मौका हाथ से न जाने दें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को एचएएल की आधिकारिक वेबसाइट hal-india.co.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
HAL Bharti 2026: किन किन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कई अलग अलग तकनीकी और सहायक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं -
- डिप्लोमा टेक्नीशियन (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल),
- टेक्नीशियन (फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर आदि),
- एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन,
- सिक्योरिटी गार्ड,
- फायरमैन।
तकनीकी ट्रेड से जुड़े उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती बेहद उपयोगी मानी जा रही है क्योंकि इसमें ट्रेड आधारित नियुक्तियां की जा रही हैं।
HAL Bharti 2026: योग्यता क्या चाहिए, कौन कर सकता है आवेदन
अलग अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग तय की गई है, लेकिन सामान्य तौर पर निम्न योग्यताएं मांगी गई हैं -
- 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई और एनएसी प्रमाणपत्र
- संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा
- 12वीं पास (कुछ पदों के लिए)
- सिक्योरिटी गार्ड और फायरमैन पदों के लिए पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता
सरल शब्दों में कहें तो जिन युवाओं ने तकनीकी शिक्षा ली है, उनके लिए यह भर्ती सीधे रोजगार का रास्ता खोलती है।
HAL Bharti 2026: आयु सीमा और छूट की व्यवस्था
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए भी अलग से आयु छूट का प्रावधान रखा गया है।
HAL Bharti 2026: कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार लगभग 21,000 रुपये से 23,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसमें मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते और चिकित्सा सुविधा भी शामिल होगी। शुरुआत में यह नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
HAL Bharti 2026: चयन कैसे होगा, जानिए पूरी प्रक्रिया
इस भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा ताकि योग्य उम्मीदवारों का सही चयन हो सके। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा लगभग ढाई घंटे की होगी और इसमें सामान्य ज्ञान, भाषा व तर्क क्षमता और संबंधित ट्रेड से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। सिक्योरिटी गार्ड और फायरमैन पदों के लिए शारीरिक परीक्षण भी लिया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सीय परीक्षण और चरित्र जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
HAL Bharti 2026: आवेदन करने से पहले यह शर्त समझ लें
इस भर्ती की एक खास शर्त यह है कि उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार कार्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान या सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रायोजित होना जरूरी है। यानि आवेदन से पहले उम्मीदवार को अपने क्षेत्र की अधिकृत संस्था में पंजीकरण कराना होगा, जहां से उसे एचएएल संदर्भ संख्या मिलेगी।
HAL Bharti 2026: ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
भर्ती अनुभाग में जाकर संबंधित पद का नोटिस खोलें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी जानकारी सही सही दर्ज करें।
फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरण एक बार जरूर जांच लें।
आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
