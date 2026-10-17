इंजीनियरिंग में 20 बैकलॉग, जोमैटो में नौकरी, फिर भी नहीं छोड़ा पायलट बनने का सपना, अब यहां कर रहे ट्रेनिंग

हाइजिल जेबी का जन्म केरल के त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। वह संयुक्त परिवार में पले-बढ़े। उनके पिता विदेश में टाइपिस्ट के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां घर संभालती थीं।

अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ली है और उसके लिए दिन-रात ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिद और जुनून की एक ऐसी ही कहानी है केरल के रहने वाले हाइजिल जेबी की, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। इंजीनियरिंग में 20 बैकलॉग, आर्थिक तंगी, पिता को खोने का दुख और कई नौकरियों के बावजूद उन्होंने पायलट बनने का सपना नहीं छोड़ा। कभी जोमैटो में डिलीवरी पार्टनर, तो कभी गणित के शिक्षक और ड्राइवर के रूप में काम करने वाले हाइजिल ने आखिरकार एजुकेशन लोन लेकर फिलीपींस में पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। हालांकि, उन्हें अभी एयरलाइन में पायलट की नौकरी हासिल करनी है, लेकिन वह अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इनकी कहानी जानते हैं।

कौन हैं हाइजिल जेबी हाइजिल जेबी का जन्म केरल के त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। वह संयुक्त परिवार में पले-बढ़े। उनके पिता विदेश में टाइपिस्ट के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां घर संभालती थीं। तीन बच्चों की परवरिश करना परिवार के लिए आसान नहीं था। हाइजिल स्वभाव से शर्मीले स्वभाव थे और लोगों से बातचीत शुरू करने में भी झिझकते थे।

विमान देखकर जागा पायलट बनने का सपना 10वीं कक्षा तक हाइजिल के मन में करियर को लेकर कोई खास लक्ष्य नहीं था। एक दोस्त ने उन्हें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में बताया, जिसके बाद उनकी दिलचस्पी एविएशन क्षेत्र में बढ़ने लगी। हालांकि, परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने इस विकल्प को छोड़ दिया। इसके बाद केरल के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुन्नार में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया।

हालांकि इस कोर्स में उनकी रुचि नहीं थी। इसका असर पढ़ाई पर पड़ा और इंजीनियरिंग के दौरान उनके 20 बैकलॉग हो गए। बाद में उन्होंने सभी बैकलॉग क्लियर किए और लेकिन समय से छह महीने देर से डिग्री पूरी की।

जोमैटो में नौकरी की, फिर बने गणित के शिक्षक इंजीनियरिंग के बाद एक दोस्त ने उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने और पायलट बनने के विकल्प तलाशने की सलाह दी। इस दिशा में तैयारी के साथ-साथ उन्होंने कमाई के लिए कोच्चि में जोमैटो डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम किया। इसके बाद वह बेंगलुरु गए और बायजू में गणित के शिक्षक बने। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रक और बस ड्राइवर के रूप में भी काम किया।

इसी दौरान उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसका उन्हें करारा धक्का लगा। इसके बाद आर्थिक परेशानियों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। भारतीय सशस्त्र बलों में जाने की कोशिशों में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने पायलट बनने के दूसरे रास्ते तलाशने शुरू किए।

एजुकेशन लोन लेकर फिलीपींस पहुंचे हाइजिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसों की थी। कई साल तक अलग-अलग नौकरियां करने के बावजूद उनके पास पायलट ट्रेनिंग का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त बचत नहीं थी। उन्होंने कई बैंकों में एजुकेशन लोन के लिए आवेदन किया। इंडिया टुडे के मुताबिक, एक बैंक ने उनके दस्तावेज करीब डेढ़ साल तक अपने पास रखे। आखिरकार, उन्हें यूनियन बैंक से लोन मिल गया।

पायलट बनना अभी बाकी है 29 साल की उम्र में वह फिलीपींस की फास्ट एविएशन एकेडमी इंक. पहुंचे और पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। वह कहते हैं, “मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए 10 साल इंतजार किया। मैं इसे और टालना नहीं चाहता था।” फिलीपींस में रहने के दौरान उनके आत्मविश्वास और बातचीत करने के तरीके में भी सुधार आया। हालांकि, ट्रेनिंग पूरी करना और एयरलाइन में नौकरी हासिल करना अभी बाकी है।