H-1B वीजा पर ट्रंप के ऐक्शन का क्या होगा असर, छात्रों-कामगारों के लिए जानना है जरूरी

H-1B Visa Fee Hike 2025: ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा फीस को 1 लाख डॉलर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी टेक कंपनियों पर गहरा असर डाल सकता है। आइए जानें पूरी डिटेल।

H-1B Visa Fee Hike 2025: ट्रैरिफ के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसले ने भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के सपनों पर बिजली गिरा दी है। अब H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये कर दी गई है। यह भारी-भरकम रकम चुकाना आसान नहीं होगा और सीधे तौर पर उन लाखों भारतीय छात्रों पर असर डालेगी जो अमेरिका जाकर पढ़ाई और नौकरी का सपना देख रहे थे। फीस हाइक से जहां करियर की राह मुश्किल होगी, वहीं कई लोग अमेरिका छोड़कर वतन लौटने पर मजबूर हो सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह कदम अमेरिकी इमीग्रेशन को सीमित करने और सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर्स को देश में लाने के मकसद से उठाया गया है। H-1B वीजा वैसे भी सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला वीजा है, लेकिन इतनी ऊंची फीस कई भारतीयों के करियर को झटका दे सकती है।

H-1B Visa Fee Hike 2025: भारतीयों पर सबसे बड़ा असर पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, कुल H-1B वीजा धारकों में 71 प्रतिशत भारतीय थे। ऐसे में नई फीस सीधे तौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स पर भारी असर डालेगी। अब हर बार वीजा रिन्यू कराने के लिए भी लगभग 88 लाख रुपये चुकाने होंगे। इससे बड़ी संख्या में लोग अमेरिका छोड़कर भारत लौटने पर मजबूर हो सकते हैं।

H-1B Visa Fee Hike 2025: टेक कंपनियों की चिंता फीस बढ़ने से न सिर्फ कर्मचारी, बल्कि बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां भी चिंता में हैं। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे अगले 14 दिनों तक अमेरिका न छोड़ें। वहीं, जो कर्मचारी बाहर हैं उन्हें 24 घंटे के भीतर अमेरिका लौटने की सलाह दी गई है।

H-1B Visa Fee Hike 2025: H-1B वीजा क्या है? H-1B वीजा उन प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो स्पेशियलिटी ऑक्यूपेशन यानी विशेष योग्यता वाले क्षेत्रों जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और एजुकेशन में काम करते हैं। इसके लिए न्यूनतम बैचलर डिग्री जरूरी होती है। वीजा पाने के लिए कंपनी को अपने कर्मचारी की तरफ से स्पॉन्सरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजर की ओर से वेरिफिकेशन लेटर देना होता है।

इसके अलावा, H-1B3 वीजा खासतौर पर फैशन मॉडल्स के लिए होता है, जिसमें डिस्टिंग्विश्ड मेरिट एंड एबिलिटी दिखाने वाले मॉडल्स को अवसर मिलता है।

H-1B Visa Fee Hike 2025: H-1B वीजा के विकल्प ट्रंप सरकार के इस फैसले के बाद अब कई लोग दूसरे विकल्पों पर नजर डाल सकते हैं: