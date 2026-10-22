क्या IAS अफसर ही होता है मुख्य चुनाव आयुक्त? कैसे होती है नियुक्ति, कौन हटाएगा; पूरी डिटेल समझिए

Gyanesh Kumar News: देश की सियासत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। इस पद पर कैसे नियुक्ति होती है और कैसे हटाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

Gyanesh Kumar News: इन दिनों देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर सियासी माहौल गर्माया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार और बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मकसद से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाना था। वहीं आयोग का रुख साफ है। कुमार कह चुके हैं कि उनके लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष और सब बराबर हैं। बहरहाल मुख्य चुनाव आयुक्त का पद हमारे देश में काफी अहमियत रखता है। देश में चुनाव की तारीखों का एलान होते ही हर राजनीतिक दल की नजर निर्वाचन आयोग पर टिक जाती है। कौन चुनाव लड़ेगा, कब मतदान होगा, आचार संहिता कैसे लागू होगी और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कैसे कराए जाएंगे... इन तमाम सवालों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन क्या इस पद पर बैठने वाला शख्स हमेशा आईएएस अधिकारी ही होता है? उसे चुनता कौन है? क्या सरकार जब चाहे उसे पद से हटा सकती है? और अगर हटाया जा सकता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इन सवालों के जवाब भारतीय संविधान और संसद के बनाए कानून में छिपे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर उसके कार्यकाल और पद से हटाए जाने तक के लिए खास नियम बनाए गए हैं। आइए समझते हैं।

कौन हैं ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। वे मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त बने थे। फिर 17 फरवरी 2025 को उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया। वे 19 फरवरी 2025 से इस कुर्सी पर हैं। खास बात यह है कि वे 2023 के नए कानून के तहत चुने गए पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का आईएएस होना जरूरी है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त आईएएस अफसर होना जरूरी है तो इसका सीधा जवाब है नहीं, लेकिन इस पद पर नियुक्ति के लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए सिर्फ आईएएस अधिकारी होना ही एकमात्र शर्त नहीं है। हालांकि, मौजूदा कानून के मुताबिक उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत सरकार में सचिव के पद के बराबर का पद धारण कर रहा हो या पहले कर चुका हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा अच्छी होनी चाहिए और उसे चुनावों के प्रबंधन तथा संचालन का ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है। यानी किसी व्यक्ति का सिर्फ प्रशासनिक सेवा में होना ही काफी नहीं है, उसे कानून में तय दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ये योग्यताएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 में तय की गई हैं। यह कानून 2 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुआ और 2 फरवरी 2024 से लागू हुआ।

कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नियुक्ति का फैसला एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर होता है। 2023 के कानून के मुताबिक, इस चयन समिति में तीन सदस्य होते हैं।

प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी इस सदस्य में शामिल होता है। यह समिति उम्मीदवारों के नामों पर विचार करती है और अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है। इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा कानून के तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सदस्य नहीं हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश वाली समिति का प्रावधान किया था। बाद में संसद ने 2023 का कानून बनाकर नई व्यवस्था लागू कर दी। सितंबर 2026 में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी चर्चा में रही।

क्या नियुक्ति से पहले नामों की छंटनी होती है? कानून में एक खोज समिति का भी प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री करते हैं और इसमें केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं बल्कि कम से कम सचिव स्तर के दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं। खोज समिति चयन समिति के विचार के लिए पांच लोगों का पैनल तैयार करती है। हालांकि, चयन समिति केवल इसी पैनल तक सीमित नहीं है। कानून के मुताबिक, वह पैनल में शामिल नहीं किए गए किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी विचार कर सकती है। इस तरह प्रक्रिया में पहले संभावित उम्मीदवारों के नामों की छंटनी होती है फिर चयन समिति सिफारिश करती है और आखिर में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह साल या 65 साल की उम्र पूरी होने तक होता है या इनमें से जो भी पहले हो। यानी कोई अधिकारी अगर नियुक्ति के समय 62 साल का है, तो वह छह साल पूरे होने से पहले ही 65 साल की उम्र में पद छोड़ देगा। इस पद पर दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगर कोई मौजूदा चुनाव आयुक्त बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो दोनों पदों पर उसका कुल कार्यकाल छह साल से ज्यादा नहीं हो सकता।

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? यह इस पद से जुड़ा सबसे अहम सवाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना किसी सामान्य सरकारी अधिकारी को सेवा से हटाने जैसा नहीं है। संविधान ने इस पद को विशेष सुरक्षा दी है ताकि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 2023 के कानून की धारा 11 के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए दो आधार निर्धारित हैं। पहला सिद्ध कदाचार यानी आरोपों की निर्धारित प्रक्रिया में जांच के बाद कदाचार साबित होना। दूसरा अक्षमता यानी पद की जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थता। सिर्फ सरकार या विपक्ष से मतभेद होने या किसी फैसले से असहमति होने के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को मनमाने ढंग से पद से नहीं हटाया जा सकता।

हटाने की प्रक्रिया क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया मोटे तौर पर इस तरह है कि लोकसभा या राज्यसभा में हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर आरोपों की जांच के लिए कानून के मुताबिक जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों सदनों को निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। विशेष बहुमत का मतलब है कि संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का समर्थन ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में प्रस्ताव के नोटिस के लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की शर्त लागू होती है। यह व्यवस्था मुख्य चुनाव आयुक्त को राजनीतिक दबाव के आधार पर हटाए जाने से बचाने के लिए है।

हालांकि, अन्य चुनाव आयुक्तों के मामले में नियम अलग हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 2023 के कानून की धारा 11 के अनुसार, किसी अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया जरूरी है, जबकि दूसरे चुनाव आयुक्तों को हटाने के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश संवैधानिक रूप से जरूरी है।