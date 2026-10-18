मां ने कपड़े सिले, बेटी चौथे प्रयास में यूपीएससी पास कर बनीं IPS, कौन हैं ग्वालियर की लेडी सिंघम अनु बेनीवाल
ग्वालियर में अपने दबंग अंदाज और ग्राउंड एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर छाईं आईपीएस अनु बेनीवाल चौथे प्रयास में बिना कोचिंग के ऑल इंडिया 217वीं रैंक लाकर IPS अधिकारी बनी थीं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर उतरकर सख्त रुख अपनाने वाली युवा आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके दबंग अंदाज और त्वरित फैसलों को देखकर लोग उन्हें असली 'लेडी सिंघम' बता रहे हैं। लेकिन पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों में खौफ पैदा करने वाली अनु बेनीवाल का यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। उन्हें यह कामयाबी लगातार चार बार असफलता का कड़वा घूंट पीने और उसके बाद चौथे प्रयास में मिली जिद के कारण मिली है।
संघर्षों के बीच पढ़ाई जारी
मूल रूप से दिल्ली के पीतमपुरा की रहने वाली अनु बेनीवाल पढ़ाई में हमेशा से काफी होनहार थीं। उनके पिता संजय कुमार का छोटा कारोबार बीमारी के कारण बंद हो जाने से परिवार पर गहरा आर्थिक संकट आ गया था, जिसके बाद उनकी मां ने घर पर कपड़े सिलकर परिवार का खर्च संभाला और बच्चों की शिक्षा को रुकने नहीं दिया। आर्थिक तंगी की इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अनु ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और पढ़ाई जारी रखकर सफलता की नई इबारत लिखी।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू की थी।
3 बार मिली असफलता, फिर बदला रणनीति का तरीका
अनु बेनीवाल 2018 के पहले प्रयास में प्रीलिम्स में ही बाहर हो गई थीं, जबकि दूसरे प्रयास में मेन्स तक पहुंचने के बाद भी फाइनल चयन नहीं हुआ। तीसरे प्रयास में 638वीं रैंक मिलने के बाद भी वे अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं थीं, लेकिन 2021 में चौथे प्रयास में उन्होंने आखिरकार 217वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर मध्य प्रदेश कैडर में आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा कर लिया।
उन्होंने मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ से विवाह किया है, जो जोधपुर, राजस्थान मूल निवासी है । वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
सोशल मीडिया पर क्यों छाई हैं अनु बेनीवाल?
वर्तमान में मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल ग्वालियर में तैनात हैं। कुछ ,समय पहले चेकिंग और कार्रवाई के दौरान उनका आम जनता से नरमी और उपद्रवियों-अपराधियों से सख्ती से निपटने का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उनका कहना है कि पुलिस रोजाना ऐसे अनगिनत काम करती है जो कभी किसी वीडियो में नहीं आते, लेकिन कानून लागू कराना उनकी सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है। बिना आईपीएस बनीं अनु बेनीवाल की यह कहानी देश के करोड़ों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक मिसाल है।
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