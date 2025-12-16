Hindustan Hindi News
Gurugram Schools: गुरुग्राम में प्रदूषण का रेड अलर्ट, कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश

Gurugram Air Crisis: गुरुग्राम के सभी स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प) पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। जब तक AQI में सुधार नहीं होता, तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

Dec 16, 2025 11:06 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Gurugram Schools: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिसका सबसे बुरा असर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा के स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब शहर के सभी स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प) पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्णय बच्चों को फेफड़ों और आंखों में होने वाली जलन और सांस संबंधी बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार नहीं होता, तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

प्रदूषण का 'गंभीर' स्तर और प्रशासन की सख्ती

पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम का एक्यूआई (AQI) 'गंभीर' कैटेगरी में बना हुआ है। सुबह के समय छाई धुंध और जहरीले धुएं के कारण बच्चों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, जिला उपायुक्त ने आदेश जारी किया है कि प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक) के बच्चों को स्कूल बुलाने के बजाय उन्हें घर से ही पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाए। हालांकि, जो स्कूल पूरी तरह ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वे हाइब्रिड मॉडल अपना सकते हैं ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई का नुकसान न हो।

अभिभावकों की चिंता और राहत

लंबे समय से अभिभावक सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों के जरिए प्रशासन से स्कूल बंद करने की गुहार लगा रहे थे। कई माता-पिताओं का कहना था कि सुबह के समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है और उसी समय छोटे बच्चे स्कूल बस या वैन का इंतजार करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। प्रशासन के इस ताजा आदेश से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

स्कूलों और शिक्षकों के लिए चुनौतियां

हाइब्रिड मोड लागू होने से स्कूलों के सामने टेक्निकल और टाइम मैनेजमेंट की चुनौती भी आई है। शिक्षकों को अब एक साथ कक्षा में मौजूद बच्चों और घर से ऑनलाइन जुड़े बच्चों को संभालना होगा। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत दुरुस्त करें ताकि शिक्षा में कोई बाधा न आए।

सावधानी ही बचाव है

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर के दौरान बच्चों को पार्क या बाहरी गतिविधियों से दूर रखा जाए। घर के अंदर भी एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रदूषण के स्तर में बदलाव आने पर ही इन आदेशों की समीक्षा की जाएगी। यह कदम पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है।

