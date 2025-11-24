औरगंजेब के हुक्म के आगे नहीं झुके थे गुरु तेगबहादुर, धर्म के लिए दे दिया शीश

संक्षेप: guru tegh bahadur shaheedi diwas 2025 : शहादत दिवस पर देश गुरु तेगबहादुर जी की कुर्बानी को सलाम कर रहा है, जिनके अडिग साहस ने इंसानियत, धर्म और आजादी की असली परिभाषा गढ़ी। आइए जानते हैं गुरु तेगबहादुर जी की कहानी।

guru tegh bahadur shaheedi diwas 2025 : “इस्लाम कबूल कर लो…” मुगल बादशाह औरंगजेब के इस हुक्म के सामने जब पूरा दरबार खामोश था, तब एक आवाज बिना कांपे बोल उठी, “धर्म छोड़ना नहीं, धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है।” आज 24 नवंबर की सुबह जब देश भर में अरदासों की गूंज उठती है, तो इतिहास का वही सुनहरा और साहसी पन्ना सामने आ खड़ा होता है। सिखों के नवें गुरु, गुरु तेगबहादुर जी, जिन्होंने न किसी के धर्म में दखल दिया, न किसी से बदला चाहा, बस इंसान की आजादी और मजहबी हक की खातिर अपने शीश की कुर्बानी दे दी। उनकी यह शहादत न केवल सिख समुदाय की, बल्कि पूरे भारतीय इतिहास की सबसे रोशन मिसाल बन गई। आज शहीदी दिवस पर आइए जानते हैं गुरु तेगबहादुर जी की कहानी…

1621 में अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर का बचपन में त्यागा मल था। उन्हें सिख परंपराओं में हथियार चलाना, घुड़सवारी और आध्यात्मिक चिंतन विरासत में मिला और यही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। वेद उपनिषद जैसे ग्रंथों का गहरा अध्ययन उन्हें विचार और करुणा की ऊंचाइयों पर ले गया। 1632 में माता गुजरी से विवाह ने उनके जीवन में स्थिरता लाई और आगे चलकर वे सिख इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं में शामिल हुए।

guru tegh bahadur shaheedi diwas 2025 : संभाली गुरु हरगोबिंद की विरासत 1640 के दशक में पूरा परिवार बकाला में बस गया। गुरु हरगोबिंद की मृत्यु के बाद यहीं एक शांत समय गुजरा, जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को निखारा। बाद में यही बकाला वह जगह बनी जहां दुनियाभर के सिखों ने उन्हें नौवां गुरु स्वीकार किया।

1664 में गुरु हरकृष्ण के देहांत के बाद कई लोग अपने आप को गुरु बताने लगे। ऐसे समय में व्यापारी बाबा मखन शाह लबाना ने औरंगारी रुपये के वादे की परख के माध्यम से असली गुरु की पहचान की। संगत ने दीवान दुर्गा मल की मौजूदगी में गुरु तेग बहादुर को औपचारिक रूप से नौवां गुरु घोषित किया और भ्रम समाप्त हुआ।

guru tegh bahadur shaheedi diwas 2025 : सिख धर्म में योगदान गुरु तेग बहादुर के 116 शबद, 15 राग और शलोक आज गुरु ग्रंथ साहिब में सुरक्षित हैं। सेवा, मर्यादा, दुख सुख, मानवता, मोक्ष और ईश्वर की प्रकृति पर उनका चिंतन सिख जीवन दर्शन का मुख्य स्तंभ बन चुका है। दुनिया आज भी उनके उपदेशों में आध्यात्मिक दिशा खोजती है।

guru tegh bahadur shaheedi diwas 2025 : लंबी यात्राएं कीं धर्म, सेवा और शिक्षा के संदेश को पहुंचाने के लिए उन्होंने ढाका, मथुरा, वारणसी, असम और आगरा जैसे शहरों की यात्राएं कीं। कुएं, लंगर और जनसेवा शिविरों ने लाखों लोगों को सहारा दिया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से मुगल सत्ता असहज हुई और यही आगे शहादत की परिस्थितियों का कारण बना।