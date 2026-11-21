School Holiday: 24 नवंबर को स्कूल जाएं या घर पर रहें? गुरु नानक जयंती पर जानें कहां रहेगी छुट्टी
24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती पर बिहार, यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में स्कूल बंद रहेंगे।
दिवाली और छठ की लंबी छुट्टियों के बाद बच्चों को एक और छुट्टी मिलने वाली है। 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती है और कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा भी इसी दिन पड़ रही है। यानी बस्ता एक दिन और किनारे रहेगा। नवंबर का महीना स्कूली बच्चों के लिए छुट्टियों वाला रहा। दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और छठ के बाद अब प्रकाश पर्व की बारी है। हालांकि हर राज्य में छुट्टी नहीं है। इसीलिए माता-पिता और छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि उनके यहां स्कूल खुलेंगे या नहीं।
बिहार में क्या है हाल
बिहार सरकार के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक 24 नवंबर को राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। वजह गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा है। राज्य में 7 से 17 नवंबर तक दिवाली और छठ समेत कई त्योहारों की छुट्टी पहले ही मिल चुकी है।
उत्तर प्रदेश में भी बंद
यूपी सरकार के 2026 के कैलेंडर में भी 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी दर्ज है। इस महीने की शुरुआत में दिवाली और छठ पर यहां भी स्कूल बंद रहे थे।
पश्चिम बंगाल का क्या है नियम
उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार 24 नवंबर 2026 को स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होता है। प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों को अपने स्कूल का नोटिस या सर्कुलर देख लेना चाहिए। वहां नियम अलग हो सकते हैं।
दिल्ली में नाम अलग छुट्टी वही
दिल्ली सरकार के 2026 के कैलेंडर में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस की छुट्टी है। बाकी राज्यों में यही तारीख गुरु नानक जयंती के नाम से दर्ज है। इसलिए छुट्टी का नाम अलग दिखता है पर स्कूल बंद ही रहेंगे।
गुरु नानक जयंती के बारे में
यह सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती है। इसे प्रकाश पर्व और गुरुपर्व भी कहते हैं। सिख समुदाय के सबसे अहम त्योहारों में इसकी गिनती होती है। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास, सबकी बराबरी, ईमानदारी से कमाई और निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। जात-पात और कर्मकांड को उन्होंने नकारा। उनकी सीख थी कि ईश्वर को याद करो, मेहनत की रोटी खाओ और जरूरतमंद के साथ बांटकर खाओ। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ता है। हिंदू महीने के हिसाब से तारीख तय होती है इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर में हर साल यह बदलती रहती है।
कैसे मनाया जाता है पर्व
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत में सबसे बड़े आयोजन होते हैं। दुनिया भर के सिख समुदाय भी इसे मनाते हैं। दो दिन पहले से अखंड पाठ शुरू हो जाता है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार पाठ चलता है। पर्व की पूर्व संध्या पर नगर कीर्तन निकलता है। इसकी अगुवाई पंज प्यारे करते हैं। सजी हुई पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होते हैं। श्रद्धालु शबद और गुरबानी गाते हैं और गतका के करतब भी दिखते हैं। पर्व के दिन गुरुद्वारों में अरदास और कीर्तन होता है। गुरुद्वारे दीपों और रोशनी से जगमगाते हैं। सबसे खास होता है लंगर। यहां हर आने वाले को मुफ्त शाकाहारी भोजन मिलता है। धर्म या पृष्ठभूमि का कोई भेद नहीं होता। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, पाकिस्तान का ननकाना साहिब और दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब मुख्य आयोजन स्थलों में हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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