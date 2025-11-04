5 November 2025 School Holiday: गुरु नानक जयंती 2025, 5 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? यहां देखें

संक्षेप: Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक देव जी की जयंती इस वर्ष 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी।हर साल की तरह, इस दिन स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, यह जानने के लिए छात्र और अभिभावक कंफ्यूज हैं।

Guru Nanak Jayanti 2025: सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक गुरु नानक देव जी की जयंती जो इस वर्ष 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर को गुरुपर्व भी कहा जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है। हर साल की तरह, इस दिन स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, यह जानने के लिए छात्र और अभिभावक कंफ्यूज हैं।

यह जानना जरूरी है कि गुरु नानक जयंती पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी या नहीं, यह पूरी तरह से राज्य सरकार और स्थानीय शिक्षा विभागों के निर्णय पर निर्भर करता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में इसकी स्थिति अलग-अलग है।

इन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि यहां स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे।

पंजाब: सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र होने के कारण, पंजाब में यह त्योहार अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यहां सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

हरियाणा और चंडीगढ़: पंजाब की तरह, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इस दिन सभी स्कूल बंद रहेंगे।

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली में बड़ी संख्या में सिख आबादी होने के कारण गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा सीस गंज साहिब जैसे प्रमुख गुरुद्वारों पर विशेष उत्साह देखने को मिलता है।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: ये उत्तरी राज्य भी इस त्योहार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाते हैं, जिसके कारण यहां शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा।

इन राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे (संभावित) कई राज्यों ने 5 नवंबर को स्कूल की छुट्टी घोषित नहीं की है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से काम करेंगे।

महाराष्ट्र

कर्नाटक

तमिलनाडु

केरल

पश्चिम बंगाल

इन राज्यों के स्कूलों में भले ही छुट्टी न हो, लेकिन कुछ स्कूल इस दिन के महत्व को बताने के लिए विशेष सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थानीय निर्णय उत्तर प्रदेश में छुट्टी के संबंध में निर्णय व्यक्तिगत जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन पर छोड़ दिया गया है। जिन क्षेत्रों में सिख आबादी ज्यादा है, वहां स्थानीय प्रशासन अवकाश घोषित कर सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कक्षाएं सामान्य रूप से जारी रह सकती हैं।

महत्व और सलाह गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में ननकाना साहिब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। उनके उपदेशों में समानता, करुणा और एक ईश्वर के प्रति भक्ति पर जोर दिया गया है। गुरुपर्व का उत्सव आमतौर पर प्रभात फेरियों (सुबह के जुलूस) से शुरू होता है। गुरुद्वारों में 48 घंटे का अखंड पाठ आयोजित किया जाता है, जिसका समापन गुरुपर्व के दिन होता है, और समुदाय के लोगों को लंगर (मुफ्त भोजन) कराया जाता है।