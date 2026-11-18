क्या है वरघोड़ा, 50 लाख का पैकेज छोड़ साध्वी बनीं अक्षिता ने क्यों निभाई ये रस्म, AI देख IIM पासआउट ने सब त्यागा
गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सवैगन में 50 लाख रुपए सालाना पैकेज पर काम करने वाली 37 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षिता ने अपनी मां शिरोमणी (61) के साथ सांसारिक जीवन त्याग दिया है। दोनों मां-बेटी जैन साध्वी बन गई हैं।
50 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़कर मां संग जैन साध्वी बनी अक्षिता बजाज का मंगलवार को जोधपुर में वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा की रस्म में काफी संख्या में जैन समाज के साधु और साध्वी व अन्य लोग शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल इस स्टोरी के बाद अब लोग वरघोड़ा की रीति के बारे में जानना चाहते हैं। वरघोड़ा असल में एक शोभा यात्रा या धार्मिक उत्सव यात्रा होती है। यह सांसारिक सुखों को त्यागकर धर्म और तप के मार्ग पर बढ़ने वाले तपस्वियों के सम्मान में निकाली जाती है। तपस्वियों के त्याग, साधना और आत्मशुद्धि का मान करना इस यात्रा का उद्देश्य होता है।
वरघोड़े में काफी सजी हुई बग्गी (रथ) में तपस्वी आराधकों को पूरे सम्मान के साथ बैठाया जाता है जिससे समाज और जन-साधारण उनके दर्शन कर सके। इस शोभायात्रा में बैंड-बाजे, संगीत, पारंपरिक गीत और भगवान महावीर के जयकारों के साथ उत्साह का माहौल रहता है। रास्ते भर श्रद्धालु तपस्वियों की तपस्या को सलाम करते हैं और उनके तप की भावना का स्वागत करते हैं। इस रस्म का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धर्म का संदेश पहुंचाना, तपस्या के प्रति समाज में श्रद्धा और प्रेरणा जगाना होता है।
आईआईएम से पासआउट हैं अक्षिता बजाज
गुरुग्राम में रहने वाली 37 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षिता जैन मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सवैगन में काम कर रही थी। उनकी सैलरी सालाना करीब 50 लाख थी। लेकिन इतना मोटा पैकेज उन्हें सुकून नहीं दे सका। शांति के लिए उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दी। अक्षिता के साथ उनकी 61 वर्षीय मां शिरोमणी ने भी सांसारिक जीवन त्यागकर जैन साध्वी बनने का फैसला किया है। अक्षिता अपने करियर में फिएट, मर्सिडीज बेंज और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों में काम कर चुकी हैं, जबकि उनकी मां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में 37 साल नौकरी करने के बाद चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुई हैं। दोनों पंजाबी हिंदू परिवार से हैं।
अक्षिता ने गुरुग्राम की नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद IIM बेंगलुरु से एमबीए किया। उन्होंने 2015 से 2017 तक फिएट ऑटो में काम किया। इसके बाद 2018 से 2025 तक मर्सिडीज बेंज में, 2025 से 2026 तक वह फॉक्सवैगन में ग्लोबल ऑपरेशन मैनेजर रहीं।
अक्षिता के पिता का हो चुका है निधन
शिरोमणी के पति सुनील बजाज का निधन हो चुका है। उनकी दो बेटियां अक्षिता और आशिमा हैं। आशिमा की शादी हो चुकी है।
25 फरवरी को चेन्नई में दीक्षा लेंगी
साध्वी पूर्णप्रज्ञाश्री ने बताया कि शिरोमणी 25 फरवरी को चेन्नई में दीक्षा लेंगी और हमारे साथ संयम अराधना करते हुए आत्मा का कल्याण करेंगी।
कॉर्पोरेट करिअर छोड़ क्यों लिया जैन साध्वी बनने का फैसला
अक्षिता ने आध्यात्मिक भाव जागने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, 'जब कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम शुरू हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि AI और डेटा सेंटर से जुड़ी गतिविधियों में भी सूक्ष्म जीवों की विराधना हो सकती है। एक डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी में रहने वाले कई सूक्ष्म जीव प्रभावित हो सकते हैं। इसी विचार ने भीतर अहिंसा और जीवों के प्रति करुणा का भाव और मजबूत किया। धीरे-धीरे झुकाव आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता चला गया।'
फैसला लेने में चार वर्ष का समय लगा
रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षिता ने बताया है कि उन्हें इस बड़े फैसले तक पहुंचने में लगभग चार वर्ष का समय लगा। दिसंबर 2024 के बाद उन्होंने जैन साधु-साध्वियों के साथ लगभग 10 महीने तक विहार किया और उनकी मुश्किल रुटीन को करीब से समझा और देखा।
एआई के असर ने उनके फैसले को पक्का किया
अक्षिता का मानना है कि एआई मानव की मौलिक सोच को समाप्त कर रही है। जब तकनीक के इस दौर में एआई का प्रभाव बढ़ा, तभी उन्होंने इस दिशा में आगे न बढ़ने का संकल्प ले लिया था। उनके अनुसार जैन दर्शन मनुष्य को गहन चिंतन और सोचने के लिए प्रेरित करता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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विशेषज्ञता
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