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IIT Success Story: बेटा को हुई गंभीर बिमारी तो मां ने खुद वीडियो देख बनाए नोट्स; अब बेटे को मिला IIT दिल्ली का टिकट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced Success Story: बिहार के गुंजन कुमार ने गंभीर बिमारी और कमजोर आंखें होने के बावजूद मां के बनाए नोट्स की बदौलत जेईई एडवांस्ड पास कर आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सीट पक्की कर ली है।

IIT Success Story: बेटा को हुई गंभीर बिमारी तो मां ने खुद वीडियो देख बनाए नोट्स; अब बेटे को मिला IIT दिल्ली का टिकट

IIT Success Story: कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और साथ में मां का अटूट आशीर्वाद हो, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसी ही एक बेहद प्रेरणादायी सफलता की कहानी राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से सामने आई है, जिसने देश भर के छात्रों और अभिभावकों का दिल जीत लिया है। यह कहानी बिहार के सीतामढ़ी निवासी गुंजन कुमार और उनकी मां गुंजा की है। गुंजन ने गंभीर शारीरिक बीमारियों और मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली जेईई एडवांस्ड परीक्षा को पास कर लिया है और अब वे आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के सबसे पसंदीदा कंप्यूटर साइंस (CS) ब्रांच में दाखिला लेने जा रहे हैं।

70% आंखों की रोशनी थी गायब, 9.5 नंबर का चश्मा

गुंजन कुमार बचपन से ही एक बड़ी शारीरिक चुनौती से जूझ रहे हैं। उनकी आंखों की रोशनी 70 प्रतिशत से भी अधिक कमजोर है, जिसके कारण उन्हें बेहद मोटे यानी 9.5 पावर का चश्मा लगाना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। साल 2021 के जेईई टॉपर मृदुल अग्रवाल के एक वीडियो से प्रेरित होकर, गुंजन ने ठान लिया था कि वे भी आईआईटी से इंजीनियरिंग करेंगे। उन्होंने अपने माता-पिता को मनाया और साल 2023 में कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया।

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परीक्षा से ठीक पहले फेफड़ा हुआ कोलैप्स

कोटा में गुंजन की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और उन्होंने 10वीं में 82.5% और 12वीं में 70% अंक हासिल किए थे। लेकिन असली परीक्षा अक्टूबर 2025 में शुरू हुई। एक रुटीन टेस्ट देने के अगले ही दिन गुंजन के सीने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि कोई भारी सामान उठाने के कारण उनके बाएं फेफड़े पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया था, जिससे उन्हें 'न्यूमोथोरेक्स' फेफड़े का बैठ जाना या कोलैप्स होना नाम की गंभीर बीमारी हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें लगभग तीन महीने तक पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दे दी। परीक्षा नजदीक थी और गुंजन का क्लास जाना पूरी तरह बंद हो चुका था।

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मां ने संभाली कमान, खुद ऑनलाइन क्लास देखकर बनाए नोट्स

गुंजन को इस संकट से उबारने के लिए उनकी मां गुंजा ढाल बनकर सामने आईं। गुंजा एक गृहिणी हैं और उन्होंने बीएड की पढ़ाई की हुई है। बेटे का साल खराब न हो, इसलिए उन्होंने खुद दोबारा पढ़ाई शुरू की। गुंजन जब बिस्तर पर लेटे रहते थे, तो मां उनके लैपटॉप पर ऑनलाइन लेक्चर वीडियो चलाती थीं। मां खुद पूरी क्लास को ध्यान से देखती थीं और गुंजन के लिए हर विषय के नोट्स तैयार करती थीं। वह एक क्लासमेंट की तरह गुंजन को पूरा सिलेबस रिवाइज करने में मदद करती थीं।

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मेहनत लाई रंग, मिला आईआईटी दिल्ली का टिकट

गुंजन ने अपनी मां के बनाए नोट्स की मदद से दिन-रात पढ़ाई जारी रखी। जब नतीजे आए, तो हर कोई हैरान रह गया। गुंजन ने पहले जेईई मेन में 91.8 पर्सेंटाइल हासिल किए। इसके बाद जेईई एडवांस्ड में अपनी श्रेणी में कमाल करते हुए पीडब्ल्यूडी-ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया 50वीं रैंक और कॉमन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 120वीं रैंक हासिल की। गुंजन के पिता राजनारायण प्रसाद सीमा सड़क संगठन (BRO) में एक इंजीनियर हैं और पूरा परिवार इस सफलता से बेहद खुश है। गुंजन ने बताया, "परीक्षा सिर्फ आपकी पढ़ाई की नहीं, बल्कि आपके साहस की भी होती है। विपरीत समय में मेरी मां के नोट्स और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही मेरी सफलता की असली चाबी बना।"

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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