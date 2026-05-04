GUJCET 2026 के नतीजे घोषित, गुजरात बोर्ड ने जारी किया स्कोरकार्ड; इंजीनियरिंग और फार्मेसी की राह हुई आसान
GUJCET Result 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने आज 4 मई 2026 को गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (GUJCET 2026) के रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
GUJCET 2026 Result, Gujarat Common Entrance Test Result: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने आज 4 मई 2026 को गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (GUJCET 2026) के रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज्य के हजारों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए बोर्ड ने परीक्षा के नतीजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। यह परीक्षा गुजरात के प्रमुख कॉलेजों में इंजीनियरिंग और डिग्री/डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश द्वार मानी जाती है।
छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रैंक चेक कर सकते हैं। परिणामों की घोषणा के साथ ही राज्य में तकनीकी और वोकेशनल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो गया है।
कैसे चेक करें अपना GUJCET 2026 रिजल्ट?
परिणाम देखने की प्रक्रिया बेहद सरल है। छात्र इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध 'GUJCET 2026 Result' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना 6 अंकों का सीट नंबर दर्ज करें।
4. 'Go' बटन पर क्लिक करते ही आपका डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
5. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें या पीडीएफ सेव कर लें।
व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है सुविधा
छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने एक और आधुनिक विकल्प दिया है। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र व्हाट्सएप के जरिए भी अपना स्कोर जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना सीट नंबर मोबाइल नंबर +91 63573 00971 पर भेजना होगा, जिसके बाद बोर्ड तुरंत उनकी मार्कशीट व्हाट्सएप पर भेज देगा।
परीक्षा का विश्लेषण और महत्व
GUJCET 2026 का आयोजन फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित/बायोलॉजी विषयों के आधार पर किया गया था। इस परीक्षा के अंक इंजीनियरिंग और फार्मेसी की मेरिट लिस्ट तैयार करने में 40% का वेटेज रखते हैं, जबकि बाकी 60% वेटेज कक्षा 12वीं के बोर्ड अंकों को दिया जाता है।
इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य के शीर्ष संस्थानों जैसे LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी होने की उम्मीद है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष भी छात्रों ने विज्ञान विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है।
आगे की प्रक्रिया
परिणामों की घोषणा के बाद, अब एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज (ACPC) जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट, जैसे 12वीं की मार्कशीट, GUJCET स्कोरकार्ड, और श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तैयार रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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