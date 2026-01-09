गुजरात पुलिस में 950 पदों पर बड़ी भर्ती, 12वीं से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी करें आवेदन
गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2026 की बहुप्रतीक्षित भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी किया है। इस भर्ती में 12वीं से इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए सुनहरा मौका है।
गुजरात में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने साल 2026 के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक और टेक्निकल ऑपरेटर समेत कुल 950 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं।
किन पदों पर होगी भर्ती
गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की इस भर्ती के तहत तकनीकी और मोटर ट्रांसपोर्ट से जुड़े अहम पदों को भरा जाएगा। जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 950 पदों में शामिल हैं -
पुलिस सब इंस्पेक्टर (मोटर ट्रांसपोर्ट) - 35 पद
हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक (ग्रेड 1) - 45 पद
पुलिस सब इंस्पेक्टर (वायरलेस) - 172 पद
टेक्निकल ऑपरेटर - 698 पद
इन पदों पर श्रेणीवार आरक्षण लागू होगा, जिसमें सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं।
शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए
हर पद के लिए अलग अलग योग्यता तय की गई है -
हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक
उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर या ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए। भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस और कम से कम तीन साल का अनुभव भी अनिवार्य है।
पुलिस सब इंस्पेक्टर (मोटर ट्रांसपोर्ट)
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
पुलिस सब इंस्पेक्टर (वायरलेस) और टेक्निकल ऑपरेटर
इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चार साल की डिग्री जरूरी है।
उम्र सीमा और छूट
अलग अलग पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 33 से 35 साल तय की गई है। हालांकि महिलाओं, आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को नियमों के अनुसार उम्र में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। कुछ श्रेणियों में अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तक जा सकती है।
सैलरी और सुविधाएं
चयनित उम्मीदवारों को 40,800 से 49,600 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी।
आवेदन की अहम तारीखें
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 जनवरी 2026 रात 11:59 बजे तक तय की गई है।
आवेदन कैसे करें
उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें OJAS पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा। आवेदन करते समय हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन पूरा होने के बाद उसकी प्रति संभालकर रखने की सलाह दी गई है।
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। शारीरिक मानकों को लेकर सख्त नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।