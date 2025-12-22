Police Recruitment 2025: पुलिस में 13,591 पदों पर आवेदन का कल आखिरी मौका, तुरंत करें अप्लाई

संक्षेप: Gujarat Police Recruitment 2025: गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) द्वारा निकाली गई 13,591 रिक्तियों के लिए आवेदन करने का कल 23 दिसंबर 2025 को आखिरी दिन है। बिना समय गंवाए अपना फॉर्म जरूर भर दें।

Gujarat Police Recruitment 2025 Apply Online: गुजरात में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) द्वारा निकाली गई 13,591 रिक्तियों के लिए आवेदन करने का कल 23 दिसंबर 2025 को आखिरी दिन है। यदि आप भी पुलिस बल का हिस्सा बनकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं, तो बिना समय गंवाए कल तक अपना फॉर्म आधिकारिक पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाकर जरूर भर दें।

पदों की डिटेल्स - बंपर भर्ती से युवाओं में उत्साह इस मेगा भर्ती अभियान के तहत कुल 13,591 पदों को भरा जाना है। इसमें दो मुख्य कैडर शामिल हैं-

लोकरक्षक (कांस्टेबल) कैडर: इस श्रेणी में सबसे अधिक 12,733 पद हैं। इसमें अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (6,942 पद), आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (2,458 पद), SRPF कांस्टेबल (3,002 पद) और जेल सिपाही (331 पद) शामिल हैं।

सब-इस्पेक्टर (PSI) कैडर: इस श्रेणी में कुल 858 पद हैं, जिसमें अनआर्म्ड और आर्म्ड पीएसआई के साथ-साथ जेलर (ग्रुप-2) के पद भी शामिल हैं।

शैक्षिक योग्यता कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (HSC) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं, सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा कांस्टेबल के लिए उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि सब-इस्पेक्टर पदों के लिए 21 से 35 वर्ष के बीच की आयु निर्धारित की गई है। आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और वेतनमान भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और लिखित परीक्षा शामिल है। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 5,000 मीटर और महिला उम्मीदवारों को 9.5 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। सफल उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा। कांस्टेबल के लिए शुरुआती वेतन 21,700 रुपये प्रति माह और सब-इस्पेक्टर के लिए 38,060 रुपये प्रति माह तय किया गया है।

अंतिम समय की भीड़ से बचें भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी घंटे का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए प्रति कैडर 100 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग को शुल्क से छूट दी गई है।

कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार OJAS की वेबसाइट पर जाकर 'Online Application' लिंक पर क्लिक करें और गुजरात पुलिस भर्ती 2025 को चुनें। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने और शुल्क भुगतान के बाद अपने फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें।