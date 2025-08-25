Gujrat NEET UG 2025: पहले राउंड में 807 सीटें खाली, टॉपर्स ने चुना ये खास कॉलेज; MBBS के लिए क्या थी आखिरी रैंक

गुजरात NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहीं। अगले राउंड के रिजस्ट्रेशन 29 अगस्त से शुरू होंगे। वहीं टॉपर्स ने BJ मेडिकल अहमदाबाद को सबसे ज्यादा चुना।

Gujrat NEET UG 2025: गुजरात में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो गया है। व्यावसायिक स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति (ACPUGMEC) के मुताबिक, कुल 6827 अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें अलॉट हुई थी लेकिन इनमें से 1169 उम्मीदवार तय समय में अपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से राज्य की 807 सीटें खाली रह गईं। इनमें 654 एमबीबीएस और 153 बीडीएस सीटें शामिल हैं।

तीन बड़े ट्रेंड देखने को मिले ज्यादातर टॉपर्स ने BJ मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद को चुना।

जनरल मेरिट में चौथे रैंक और कैटेगरी मेरिट में पहले रैंक वाले छात्रों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत को प्राथमिकता दी।

बारह से अधिक कॉलेजों में ओपन कैटेगरी का एडमिशन बेहद कम रैंक पर बंद हुआ। अब राउंड-2 काउंसलिंग जल्द शुरू होगी, जिसके लिए सभी छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहेगा। जिन छात्रों को पिछले राउंड की अलॉटमेंट पसंद नहीं आई या एडमिशन नहीं मिला वे अगले राउंड में हिस्सा ले सकते हैं।

अलग-अलग कॉलेजों में MBBS एडमिशन की आखिरी रैंक जानने के लिए यहां देखें लिस्ट -

कॉलेज आखिरी रैंक बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद 108 सरकारी मेडिकल कॉलेज, वडोदरा 290 सरकारी मेडिकल कॉलेज, सूरत 456 पंडित डी. यू. मेडिकल कॉलेज, राजकोट 577