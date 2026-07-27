एक और पेपर लीक? गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, व्हाट्सएप पर सवाल वायरल
गुजरात की मशहूर जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS परीक्षा का पर्चा व्हाट्सएप पर लीक होने के आरोपों से हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल कमेटी बना दी है।
देश भर में NEET परीक्षा को लेकर मचा बवाल अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि गुजरात के उच्च शिक्षा तंत्र से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया है। इस बार जामनगर स्थित देश की प्रतिष्ठित 'गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी' निशाना बनी है। यूनिवर्सिटी में BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के एक विषय का पेपर परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल होने का गंभीर आरोप लगा है। इस खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन तुरंत हरकत में आया और पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है।
व्हाट्सएप पर कैसे पहुंचे सवाल?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 जुलाई को BAMS के तीसरे प्रोफेशनल ईयर के 'MS-शल्य तंत्र-1' विषय की परीक्षा तय समय पर आयोजित की गई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन परीक्षा खत्म होते-होते माहौल गर्मा गया। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से काफी पहले ही व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स पर इस पेपर से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल तेजी से घूम रहे थे। हद तो तब हो गई जब छात्रों ने परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर प्रश्नपत्र का मिलान व्हाट्सएप पर आए मैसेज से किया। बताया जा रहा है कि परीक्षा में पूछे गए कुल 12 में से 11 सवाल सीधे तौर पर वही थे, जो सोशल मीडिया पर पहले से तैर रहे थे। सवालों में इतनी ज्यादा समानता देखकर हर कोई हैरान रह गया और देखते ही देखते पेपर लीक की खबर आग की तरह फैल गई।
यूनिवर्सिटी प्रशासन की सफाई
मामला तूल पकड़ते ही यूनिवर्सिटी के इंचार्ज एग्जामिनेशन डायरेक्टर डॉ. एच. पी. झाला ने सामने आकर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सुबह के सत्र में परीक्षा बिना किसी अड़चन के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई थी। हालांकि, शाम होते-होते उनके मोबाइल पर सूचना मिली कि परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल शेयर किए जा रहे थे। झाला ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत वाइस चांसलर (कुलपति) से बातचीत की और बिना किसी देरी के एक विशेष जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अभी मामले की जांच जारी है और किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।" यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अगर जांच में यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी, अधिकारी या बाहरी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कड़े नियमों के तहत सख्त से सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या अन्य परीक्षाएं भी होंगी प्रभावित?
पेपर लीक के इस शक के बीच यूनिवर्सिटी से जुड़े 20 से 25 कॉलेजों के हजारों छात्र अब असमंजस की स्थिति में हैं। हालांकि, यूनिवर्सिटी ने राहत देते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल अन्य विषयों की परीक्षाएं रोकी नहीं गई हैं। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही बाकी सभी पेपर कराए जा रहे हैं ताकि छात्रों का शैक्षणिक साल खराब न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव