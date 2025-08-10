Gujarat Anganwadi Recruitment 2025 for over 9000 posts apply now jobs for 10th 12th pass outs Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी में 9000 से अधिक पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Gujarat Anganwadi Recruitment 2025 for over 9000 posts apply now jobs for 10th 12th pass outs

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी में 9000 से अधिक पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए करीब 9895 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 08:38 AM
share Share
Follow Us on
Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी में 9000 से अधिक पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: महिला एवं बाल विकास, गुजरात की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए करीब 9895 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 12वीं पास या समकक्ष योग्यता।

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 12वीं पास या समकक्ष योग्यता।

आंगनवाड़ी सहायिका- 10वीं पास या समक्ष योग्यता।

आयु सीमा-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 18 वर्ष से 33 वर्ष तक।

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 18 वर्ष से 33 वर्ष तक।

आंगनवाड़ी सहायिका- 43 वर्ष तक।

सैलरी-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 10,000 रुपये

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 10,000 रुपये

आंगनवाड़ी सहायिका- 5,500 रुपये

चयन प्रक्रिया- मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जाम।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Anganwadi Anganwadi Vacancy Anganwadi Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।