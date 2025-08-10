Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी में 9000 से अधिक पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए करीब 9895 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Sun, 10 Aug 2025 08:38 AM

Gujarat Anganwadi Recruitment 2025: महिला एवं बाल विकास, गुजरात की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए करीब 9895 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 12वीं पास या समकक्ष योग्यता।

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 12वीं पास या समकक्ष योग्यता।

आंगनवाड़ी सहायिका- 10वीं पास या समक्ष योग्यता।

आयु सीमा- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 18 वर्ष से 33 वर्ष तक।

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 18 वर्ष से 33 वर्ष तक।

आंगनवाड़ी सहायिका- 43 वर्ष तक।

सैलरी- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 10,000 रुपये

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 10,000 रुपये

आंगनवाड़ी सहायिका- 5,500 रुपये

चयन प्रक्रिया- मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जाम।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।