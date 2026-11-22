GTA 6 पर परीक्षा में पूछ ले सवाल तो इन बातों पर रखिए नजर
GTA 6 की रिलीज के बाद प्रतियोगी परीक्षा में इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं।
तेरह साल का इंतजार खत्म हुआ और दुनिया भर के गेमर रात भर जागे। लेकिन इस शोर में एक बात दब गई। GTA 6 अब सिर्फ गेमिंग की खबर नहीं रही। यह करंट अफेयर्स का सवाल बन चुका है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह एक मौका है। नंबर तारीख और नाम याद रहे तो एक अंक पक्का है। GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को रिलीज किया गया। अलग-अलग देशों में स्थानीय समय के हिसाब से आधी रात को गेम खुला। भारत में भी यही हुआ। इसे बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स अमेरिकी है। इसी कंपनी ने रेड डेड रिडेम्पशन सीरीज भी बनाई है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 साल 2018 में आया था।
13 साल का फासला
पिछला मुख्य गेम GTA 5 था। वह सितंबर 2013 में आया था। इसी वजह से GTA 6 को 13 साल बाद की वापसी कहा जा रहा है। रॉकस्टार ने 4 फरवरी 2022 को पहली बार माना था कि नए GTA पर काम चल रहा है। परीक्षा में ऐसे साल और तारीख वाले विकल्प अक्सर उलझाते हैं।
कहानी और किरदार
गेम की दुनिया का नाम लियोनिडा है। यह एक काल्पनिक अमेरिकी राज्य है। मुख्य किरदार जेसन और लूसिया हैं। खास बात यह कि सीरीज में पहली बार एक महिला मुख्य किरदार आई है। यह तथ्य सामान्य ज्ञान के सवाल में काम आ सकता है।
रिकॉर्ड और रेटिंग
समीक्षकों की राय जुटाने वाली वेबसाइट मेटाक्रिटिक ने गेम को 100 में से 99 अंक दिए। यह रॉकस्टार का अब तक का सबसे ऊंचा स्कोर है। GTA 4 को 98 मिले थे। GTA 5 और रेड डेड रिडेम्पशन 2 को 97। रिपोर्टों के मुताबिक 99 का यह आंकड़ा 1998 के गेम लीजेंड ऑफ जेल्डा ओकारिना ऑफ टाइम की बराबरी पर है। द गेम अवॉर्ड्स 2026 में GTA 6 को आठ नामांकन मिले। इनमें गेम ऑफ द ईयर भी शामिल है। रिलीज से पहले इतने नामांकन किसी गेम को नहीं मिले थे।
खर्च और कीमत
गेम बनाने में 1 अरब डॉलर से ज्यादा लगने का अनुमान है। कंपनी ने आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है। भारत में स्टैंडर्ड एडिशन 5,999 रुपये का है। अल्टीमेट एडिशन 7,499 रुपये का। प्लेस्टेशन 5 डिजिटल एडिशन की कीमत 64,990 रुपये है। यानी कंसोल और गेम मिलाकर खर्च 70,989 रुपये बैठता है।
उम्र और नियम
गेम सिर्फ 18 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए है। इसमें हिंसा और नशे से जुड़ी सामग्री की चेतावनी है। डाउनलोड के लिए 212 जीबी तक जगह चाहिए। अभी गेम की भाषाओं में हिंदी नहीं है। इसे प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स या एस पर ही खेला जा सकता है।
GTA का पुराना सफर
सीरीज की शुरुआत 1997 में हुई थी। जड़ें अमेरिका में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के डंडी शहर में थीं। एक छोटे स्टूडियो ने इसे शुरू किया था। यह बात अक्सर उल्टी पूछी जाती है। इसके बाद लिबर्टी सिटी वाइस सिटी और लॉस सैंटोस जैसे काल्पनिक शहर आए। GTA 5 का लॉस सैंटोस लॉस एंजिलिस से प्रेरित था।
ट्रेलर का कमाल
दिसंबर 2023 के पहले ट्रेलर को 24 घंटे में 9.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। मई 2025 के दूसरे ट्रेलर को पहले दिन 47.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। गेम की विस्तृत झलक 27 अगस्त 2026 को सबसे पहले नेटफ्लिक्स पर दिखी।
ऐसे सवाल सीधे नहीं आते। अक्सर विकल्पों में एक शब्द बदल दिया जाता है। कभी देश बदलेगा कभी साल। कभी कंपनी की जगह शहर आ जाएगा। इसलिए पूरी खबर रटने की जरूरत नहीं है। बस छह चीजें पक्की कर लीजिए। कंपनी का नाम, रिलीज की तारीख, राज्य का नाम, मुख्य किरदार, मेटाक्रिटिक स्कोर और नामांकनों की संख्या। गेम खेलना आपका शौक हो सकता है। लेकिन परीक्षा हॉल में वही खबर काम आती है जो नोट्स में दर्ज हो। आज इसे लिख लीजिए। कल यह एक अंक बन सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव