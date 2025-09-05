gst reforms 2025 students relief tax free stationery small business benefits two slab structure Explainer: किताब-कॉपी से लेकर पेंसिल-रबर तक, GST के नए अवतार से पढ़ाई-लिखाई पर क्या पड़ेगा असर, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़

Explainer: किताब-कॉपी से लेकर पेंसिल-रबर तक, GST के नए अवतार से पढ़ाई-लिखाई पर क्या पड़ेगा असर

सरकार ने जीएसटी के नए दौर की शुरुआत की है। अब पेंसिल, रबर और कॉपी पर जीएसटी शून्य रहेगी। वहीं छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत और आम परिवारों पर टैक्स का बोझ भी घटेगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 05:19 PM
देशभर के लोगों को लंबे समय से जिस राहत का इंतजार था, वो अब पूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी (Goods and Services Tax) में बड़ा सुधार करते हुए इसे और आसान और जनहितैषी बनाने का फैसला किया है। रविवार, 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इन सुधारों को मंजूरी मिली। यह नया ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा। इस फैसले का पढ़ाई-लिखाई पर क्या असर पड़ेगा? आईए जानते हैं...

पढ़ाई का खर्च होगा सस्ता

सबसे बड़ी राहत छात्रों और अभिभावकों के लिए आई है। अब कॉपी, पेंसिल, रबर, क्रेयॉन, शार्पनर जैसी जरूरी स्टेशनरी पर 0% जीएसटी लगेगा। वहीं, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टन और ट्रे जैसी चीजें अब 12% से घटकर सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम होगा और लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

कारोबारियों और छोटे उद्यमों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई टैक्स व्यवस्था छोटे दुकानदारों, ट्रेडर्स और एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए भी वरदान साबित होगी। अब केवल दो ही टैक्स स्लैब 5% और 18% रहेंगे। इससे कारोबार करना आसान होगा, टैक्स का झंझट कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

किसानों और आम घरों को भी फायदा

कृषि उपकरणों और श्रम प्रधान उद्योगों को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे खेती किसानी और घरेलू खर्च दोनों पर बोझ घटेगा।

प्रधानमंत्री का वादा पूरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि "सरकार जल्द ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जो आम आदमी का टैक्स बोझ घटाएंगे। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा।" अब ठीक त्योहार से पहले यह वादा पूरा हो गया है।

2017 से अब तक का सफर

1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी, भारत की अब तक की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर सुधार व्यवस्था मानी जाती है। आठ साल में इसमें कई बार दरों में कटौती और डिजिटल सुधार किए गए हैं। अब नए ढांचे के साथ यह और सरल और प्रभावी बनने जा रहा है।

नतीजा क्या होगा?

  • छात्रों को स्टेशनरी सस्ती मिलेगी।
  • छोटे कारोबारियों को टैक्स कम्प्लायंस का बोझ घटेगा।
  • आम घरों का मासिक खर्च कम होगा।
  • उद्योगों और कृषि क्षेत्र में तेजी आएगी।

सरकार का कहना है कि यह सुधार न सिर्फ "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" को मजबूत करेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकेंगे।

