Physiotherapist Vacancy 2026: 138 फिजियोथेरेपिस्ट पदों पर निकली वैकेंसी; जानें योग्यता, चयन प्रक्रिया
GSSSB Physiotherapist Recruitment 2026: गुजरात गौण सेवा चयन मंडल (GSSSB) ने फिजियोथेरेपिस्ट के 138 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों को भरा जाएगा।
GSSSB Physiotherapist Recruitment 2026: गुजरात में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। गुजरात गौण सेवा चयन मंडल (GSSSB) ने फिजियोथेरेपिस्ट के 138 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों को भरा जाएगा। यदि आप स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।
आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण कल 5 मार्च 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत अपना फॉर्म भर दें।
भर्ती का विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां
GSSSB ने फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए अधिसूचना जारी कर युवाओं को सरकारी सेवा से जुड़ने का मौका दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 05 मार्च 2026 है। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा।
योग्यता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होना अनिवार्य है:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथेरेपी में स्नातक (B.P.T) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही, अभ्यर्थी का गुजरात काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी में रजिस्ट्रेशन होना भी आ्वश्यक हो सकता है।
भाषा का ज्ञान: उम्मीदवार को गुजराती और हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यह राज्य सरकार की सेवा है।
आयु सीमा: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष के बीच (पदानुसार) निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को गुजरात सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया
फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को एक कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें शामिल हैं:
लिखित परीक्षा: यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBRT) या ओएमआर शीट पर आधारित हो सकती है। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज (Physiotherapy subjects) और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
डॉक्यूमेंट वेरििकेशन: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए बुलाया जाएगा।
अंतिम मेरिट: लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
आवेदन शुल्क और तरीका
आवेदन शुल्क: सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए इसमें रियायत दी गई है।
कैसे करें आवेदन:
1. सबसे पहले gsssb.gujarat.gov.in या ojas.gujarat.gov.in पर जाएं।
2. 'Online Application' सेक्शन में संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, योग्यता और संपर्क विवरण भरें।
4. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स