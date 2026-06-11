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Driver Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए बस ड्राइवर के 4599 पदों पर निकली बंपर भर्ती, अभी करें अप्लाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Gujarat GSRTC Driver Recruitment 2026: 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए ड्राइवरों के 4599 पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। 12वीं पास और हैवी लाइसेंस धारक 5 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

Driver Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए बस ड्राइवर के 4599 पदों पर निकली बंपर भर्ती, अभी करें अप्लाई

Gujarat GSRTC Driver Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और ड्राइविंग को अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी और शानदार खबर आई है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) ने सरकारी बस ड्राइवरों की सीधी भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4,599 ड्राइवर पदों को भरा जाना है, जो इस साल की सबसे बड़ी सरकारी ड्राइवर भर्तियों में से एक है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

क्या है जरूरी योग्यता और आयु सीमा?

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2) पास होना अनिवार्य है।

लाइसेंस: पुरुष उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से सार्वजनिक वाहन चलाने का लाइसेंस और आधार होना अनिवार्य है, और यह लाइसेंस कम से कम 4 वर्ष पुराना होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से सार्वजनिक वाहन चलाने का भारी लाइसेंस और आधार होना आवश्यक है और आवेदन जमा करने के समय यह लाइसेंस उनके पास होना चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/SEBC/EWS) के पुरुष उम्मीदवारों को 40 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ मिलेगा।

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चयन प्रक्रिया और सैलरी का क्या है गणित?

चयन प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें मेरिट बनाने के लिए दोनों टेस्ट के अंकों को अलग-अलग वेटेज दिया गया है। पहले चरण (OMR आधारित लिखित परीक्षा) में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसका अंतिम मेरिट में 40% वेटेज रहेगा। दूसरे चरण (ड्राइविंग टेस्ट) में उम्मीदवारों के प्रैक्टिकल ड्राइविंग स्किल की जांच की जाएगी, जिसका मेरिट में सबसे ज्यादा 60% वेटेज होगा। इसमें पास होने के लिए 50 में से न्यूनतम 35 अंक लाना आवश्यक है।

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सैलरी पैकेज: इस भर्ती के तहत चुने जाने वाले ड्राइवरों को शुरुआत में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट यानी फिक्स-पे (Fixed Pay) पर रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान उन्हें हर महीने 26,000 रुपये की फिक्स सैलरी दी जाएगी। 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, जिसके बाद सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलने शुरू होंगे।

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5 जुलाई है आवेदन की आखिरी तारीख

सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार गुजरात सरकार के आधिकारिक भर्ती पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2026 तय की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए यह 300 रुपये (+GST) और सभी आरक्षित श्रेणियों व महिलाओं के लिए 200 रुपये (+GST) निर्धारित है। आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए छात्रों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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