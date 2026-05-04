GSEB Board HSC 12th Result 2026: गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, DigiLocker से डाउनलोड कर सकेंगे 12वीं की मार्कशीट
Gujarat Board 12th Marksheet 2026: गुजरात बोर्ड आज यानी 4 मई 2026 को कक्षा 12वीं (HSC) के साइंस और जनरल स्ट्रीम - आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम घोषित कर रहा है। इस बार डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
Gujarat HSC 12th Marksheet 2026 on DigiLocker: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है। GSEB Board HSC 12th Result 2026बोर्ड आज यानी 4 मई 2026 को कक्षा 12वीं (HSC) के साइंस और जनरल स्ट्रीम - आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम घोषित कर रहा है। सुबह 10 बजे नतीजे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। इस साल लाखों छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई है और अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है।
अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर भारी ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे साइट धीमी हो जाती है या क्रैश हो जाती है। छात्रों की इसी असुविधा को देखते हुए बोर्ड ने इस बार डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
डिजिलॉकर पर मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?
डिजिलॉकर एक सुरक्षित और पेपरलेस माध्यम है। यहां से डाउनलोड की गई मार्कशीट भविष्य में कॉलेजों में एडमिशन के लिए पूरी तरह मान्य होती है। छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
वेबसाइट या ऐप खोलें: सबसे पहले डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या अपने मोबाइल में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें।
लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के जरिए साइन-इन करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएं।
एजुकेशन सेक्शन चुनें: होमपेज पर 'Education' टैब के अंदर 'Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB)' को खोजें और चुनें।
डॉक्यूमेंट चुनें: अब 'Class XII Marksheet' के विकल्प पर क्लिक करें।
डिटेल्स भरें: अपना सीट नंबर और पासिंग ईयर (2026) दर्ज करें।
मार्कशीट प्राप्त करें: 'Get Document' पर क्लिक करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट आपके अकाउंट में सुरक्षित हो जाएगी।
व्हाट्सएप और एसएमएस की भी सुविधा
वेबसाइट के अलावा, छात्र अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना सीट नंबर व्हाट्सएप नंबर +91 63573 00971 पर भेजना होगा। साथ ही, एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी स्कोर प्राप्त किया जा सकता है।
परीक्षा के कुछ अहम आंकड़े
इस साल गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में लगभग 6.2 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इसमें साइंस स्ट्रीम से करीब 1.2 लाख और जनरल स्ट्रीम से 5 लाख के करीब छात्र पंजीकृत थे। बोर्ड ने परिणामों को सटीक बनाने के लिए आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया है। आज नतीजों के साथ ही GUJCET 2026 के परिणाम भी जारी किए जाएंगे, जो उच्च शिक्षा के प्रवेश में बड़ी भूमिका निभाएंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन और डिजिलॉकर पर मिलने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों बाद अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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