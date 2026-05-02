GSEB SSC HSC Result 2026 Date: गुजरात बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट की तारीख तय, जानिए कब और कैसे देख पाएंगे नतीजे
गुजरात बोर्ड ने SSC और HSC रिजल्ट 2026 की तारीख घोषित कर दी है। जानिए 10वीं-12वीं और GUJCET का रिजल्ट कब आएगा और छात्र वेबसाइट, SMS और WhatsApp से कैसे चेक कर पाएंगे।
गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। फरवरी और मार्च में हुई बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब रिजल्ट की तारीख भी घोषित कर दी गई है। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी GSEB ने साफ कर दिया है कि 12वीं के सभी स्ट्रीम का रिजल्ट 4 मई 2026 को जारी किया जाएगा। वहीं 10वीं यानी SSC का रिजल्ट 6 मई 2026 को आएगा। हर साल की तरह इस बार भी छात्र स्कूल से मार्कशीट मिलने से पहले अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख पाएंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ अपना 6 अंकों वाला सीट नंबर इस्तेमाल करना होगा। गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना स्कोर तुरंत देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है।
ऐसे चेक कर पाएंगे Gujarat Board SSC और HSC Result 2026
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले GSEB की वेबसाइट gseb.org पर जाना होगा। वहां SSC Result 2026 या HSC Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना सीट नंबर भरकर सबमिट करना होगा। कुछ ही सेकंड में रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। गुजरात बोर्ड के धोरण 10 और 12 के छात्रों के सीट नंबर 6 अंकों के होते हैं।
इंटरनेट न हो तो SMS से भी मिलेगा रिजल्ट
अगर रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट स्लो हो जाए या इंटरनेट की परेशानी हो तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। SSC रिजल्ट जानने के लिए छात्रों को SSC Seat Number लिखकर 56263 पर SMS भेजना होगा। वहीं 12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्र GJ12S Seat Number लिखकर 58888111 पर मैसेज भेज सकते हैं। जनरल स्ट्रीम के छात्रों को GJ12G Seat Number लिखकर इसी नंबर पर SMS करना होगा। इसके अलावा WhatsApp के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा मिलने की संभावना है।
पिछले साल कैसा रहा था गुजरात बोर्ड का रिजल्ट
साल 2025 में गुजरात बोर्ड का रिजल्ट काफी अच्छा रहा था। 10वीं में 83 प्रतिशत से ज्यादा छात्र पास हुए थे। वहीं 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट 83.51 प्रतिशत रहा था। सामान्य प्रवाह यानी जनरल स्ट्रीम में 93 प्रतिशत से ज्यादा छात्र सफल हुए थे। इस बार भी छात्रों और अभिभावकों को बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है।
रिजल्ट के बाद छात्रों को मिलेंगी कई सुविधाएं
रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की तरफ से एक परिपत्र जारी किया जाएगा। इसमें पेपर वेरिफिकेशन, नाम सुधार, रीचेकिंग, अंक अस्वीकृति और दोबारा परीक्षा देने जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी स्कूलों को भी भेजी जाएगी ताकि छात्र समय पर आवेदन कर सकें।
12वीं का रिजल्ट तय करता है आगे का करियर
गुजरात में 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट छात्रों के करियर के लिए बेहद अहम माना जाता है। 12वीं के बाद छात्र इंजीनियरिंग, फार्मेसी और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और फार्मेसी एडमिशन के दौरान बोर्ड परीक्षा के अंकों को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है, जबकि GUJCET परीक्षा के स्कोर को 40 प्रतिशत महत्व मिलता है। इसके अलावा कई छात्र JEE और NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव