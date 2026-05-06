gseb.org , GSEB 10th Result 2026 Live: गुजरात बोर्ड 10वीं रिजल्ट Link , आज 8 बजे यहां डालें SSC सीट नंबर

GSEB 10th Result 2026 Live

Wed, 06 May 2026 12:05 AM IST

GSEB 10th Result 2026 Live , www.gseb.org 10 , gseb.org ssc result : गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज सुबह 8 बजे जीएसईबी 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। नतीजे जारी होने के बाद परीक्षार्थी गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर मार्क्स चेक करने का लिंक 8 बजे एक्टिव कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अपना सीट नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले साल गुजरात बोर्ड 10वीं में 83.08 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे और 8 मई को परिणाम आया था। वहीं 2024 में जीएसईबी 10वीं रिजल्ट 11 मई को घोषित किया गया था। तब गुजरात बोर्ड 10वीं रिजल्ट 85.56 प्रतिशत रहा था। आपको बता दें कि गुजरात बोर्ड एसएससी परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम डी ग्रेड (Grade-D) लाना होगा। जिन छात्रों के रिजल्ट में किसी विषय के सामने ई ग्रेड (Grade-E) लगा होगा उन्हें सप्लीमेंटरी परीक्षा देनी होगी। गुजरात बोर्ड एसएससी रिजल्ट 2026 गुजरात बोर्ड जीएसईबी 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1 - जीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट result.gseb.org या gseb.org पर जाएं। स्टेप 2- इसके बाद SSC परीक्षा परिणाम लिंक चुनें। स्टेप 3- आवश्यक सीट नंबर दर्ज करें। स्टेप 4 - स्कोरकार्ड देखने के लिए 'Submit' पर क्लिक करें। स्टेप 5- आपका रिजल्ट व स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें।

6 May 2026, 12:04:50 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026- डिजिटल मार्कशीट एक प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगी GSEB 10th Result 2026 Live: गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र ऑफिशियल पोर्टल से अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। ये डॉक्यूमेंट प्रोविजनल स्कोरकार्ड के तौर पर काम करते हैं और इनका इस्तेमाल तुरंत जानकारी के लिए तब तक किया जा सकता है, जब तक स्कूल बाद में ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर देते।

6 May 2026, 12:04:42 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: रिजल्ट का लिंक सुबह 8 बजे लाइव होगा GSEB 10th Result 2026 Live: GSEB 10वीं का रिजल्ट 2026 चेक करने का लिंक सुबह 8 बजे लाइव होगा। छात्र आज सुबह लिंक एक्टिवेट होने के बाद SSC रिजल्ट का लिंक एक्सेस कर सकेंगे।

6 May 2026, 12:04:28 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: गुजरात SSC रिजल्ट 2026- अपनी मार्कशीट ऑनलाइन देखने के आसान तरीके GSEB 10th Result 2026 Live: छात्र GSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और SSC रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जरूरी सीट नंबर डालने और किसी भी कैप्चा वेरिफिकेशन को पूरा करने के बाद मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक दस्तावेज जारी होने तक भविष्य के संदर्भ के लिए एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेनी चाहिए।

6 May 2026, 12:04:19 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: गुजरात बोर्ड 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट पर होगी ये जानकारी GSEB 10th Result 2026 Live: गुजरात बोर्ड 10वीं रिजल्ट की मार्कशीट पर होगी ये जानकारी छात्र का नाम माता-पिता का नाम रोल कोड और रोल नंबर सब्जेक्ट वाइड ग्रेड कुल मार्क्स रिजल्ट की स्थिति पास पर्सेंटेज

6 May 2026, 12:03:55 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: SMS के माध्यम से कैसे देख सकते हैं रिजल्ट? GSEB 10th Result 2026 Live: कक्षा 10वीं (एसएससी) के लिए: एसएससी सीट नंबर टाइप करें और इसे 56263 पर भेज दें। ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होंगे और ये डिजिटल मार्कशीट जारी होने के कुछ दिन बाद छात्रों को अपने-अपने स्कूलों से ओरिजनल मार्कशीट प्राप्त करें।

6 May 2026, 12:03:55 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे चेक करें GSEB 10वीं का रिजल्ट GSEB 10th Result 2026 Live: व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे चेक करें GSEB 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले 6357300971 नंबर को अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लें। फिर अपना 6 अंकों का सीट नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में भेजें। अब आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा।

6 May 2026, 12:03:55 AM IST GSEB 10th Result 2026 Live: डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें जीएसईबी 10वीं का रिजल्ट GSEB 10th Result 2026 Live: डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें जीएसईबी 10वीं का रिजल्ट - आधिकारिक वेबसाइट https://www.digilocker.gov.in पर जाएं। अगर आपके पास ऐप नहीं है, तो Play Store/App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें। - अपने मोबाइल नंबर और OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। नए यूजर को आधार या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक अकाउंट बनाना होगा। - 'Education' सेक्शन पर जाएं। - "Issued Documents" या "Browse Documents" पर क्लिक करें। - 'Gujarat Secondary Education Board' (GSEB) चुनें। - अपना सीट नंबर / रोल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी दें। - आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। - आप इसे सीधे DigiLocker में डाउनलोड या सेव कर सकते हैं।