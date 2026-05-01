GSEB 10th 12th Result 2026: कब आएगा गुजरात बोर्ड SSC और HSC का रिजल्ट, gseb.org पर कर सकेंगे चेक
GSEB Result 2026 Gujarat Board 10th 12th Result 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) इस महीने SSC (कक्षा 10) और HSC (कक्षा 12) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है।
गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम gseb.org पर चेक किया जा सकेगा। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। जीएसईबी 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट मई 2026 के पहले हफ्ते में, 10वीं का रिजल्ट मई 2026 के दूसरा या तीसरा सप्ताह में आ सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे GSEB से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करें। बोर्ड ने अभी तक नतीजों की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गुजरात बोर्ड एसएससी की परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 87 जोन में 1006 केंद्र बनाए गए थे।
GSEB कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजे ऑनलाइन कैसे देखें
- आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाएं।
- कक्षा 10 के अंकों के लिए 'SSC Result 2026' या कक्षा 12 की मार्कशीट के लिए 'HSC Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।
- अपना सीट नंबर डालें और 'Submit' पर क्लिक करें।
- रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी ले लें।
डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें जीएसईबी रिजल्ट
- आधिकारिक वेबसाइट https://www.digilocker.gov.in पर जाएं। अगर आपके पास ऐप नहीं है, तो Play Store/App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें।
- अपने मोबाइल नंबर और OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। नए यूजर को आधार या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एक अकाउंट बनाना होगा।
- 'Education' सेक्शन पर जाएं।
- "Issued Documents" या "Browse Documents" पर क्लिक करें।
- 'Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board' (GSEB) चुनें।
- अपना सीट नंबर / रोल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी दें।
- आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- आप इसे सीधे DigiLocker में डाउनलोड या सेव कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे चेक करें रिजल्ट?
सबसे पहले 6357300971 नंबर को अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लें।
फिर अपना 6 अंकों का सीट नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में भेजें।
अब आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा।
SMS के माध्यम से कैसे देख सकते हैं रिजल्ट?
कक्षा 10वीं (एसएससी) के लिए: एसएससी <सीट नंबर> टाइप करें और इसे 56263 पर भेज दें।
कक्षा 12वीं (एचएससी) के लिए: GJ12S <सीट संख्या> (विज्ञान के लिए) या GJ12G <सीट संख्या> (सामान्य के लिए) टाइप करें और इसे 58888111 पर भेज दें।
ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होंगे और ये डिजिटल मार्कशीट जारी होने के कुछ दिन बाद छात्रों को अपने-अपने स्कूलों से ओरिजनल मार्कशीट प्राप्त करें।
मार्कशीट पर होगी ये जानकारी
छात्र का नाम
माता-पिता का नाम
रोल कोड और रोल नंबर
सब्जेक्ट वाइड ग्रेड
कुल मार्क्स
रिजल्ट की स्थिति
पास पर्सेंटेज
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी